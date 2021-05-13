İsrail Ordusu Sözcüsü: Gazze'ye kara harekatı için hazırlıklar sürüyor

İsrail Ordusu sözcüsü Jonathan Conricus, bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara harekatı hazırlıklarını sürdürdüğünü, ancak şu ana kadar harekete geçme emri verilmediğini söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Jonathan Conricus, Gazze'ye yönelik kara harekatı için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

Conricus tarafından bugün yapılan açıklamada, harekete geçmek için henüz emir gelmediğini belirtildi.

The Times of Israel tarafından aktarılan habere göre, Gazze'nin işgal edilmesine ilişkin Gazze Tümeni ve Güney Komutanlığı tarafından hazırlanan plan, tamamlanmasının ardından siyasi liderliğe sunulacak.

bir araya getirilen bu planlar daha sonra İsrail'in siyasi liderliğine verilebilir.

'Demir Kubbe yüzde 90 etkili'

Conricus ayrıca, son çatışmaların başlangıcından bu yana İsrail'e Gazze Şeridi'nden en az bin 600 roket atıldığını ve İsrail'in Demir Kubbe füze savunma sisteminin yaklaşık yüzde 90'lık bir etkinlik gösterdiğini söyledi.