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İsrail sakallı kişileri koronavirüse karşı daha iyi koruyan maske üretecek

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İsrail sakallı kişileri koronavirüse karşı daha iyi koruyan maske üretecek
İsrail sakallı kişileri koronavirüse karşı daha iyi koruyan maske üretecek

Koronavirüse karşı korunmak için birçok ülke maske takmayı zorunlu hale getirirken, dini veya estetik sebeplerden sakal bırakan kişiler ise maskenin kendilerini koruyup korumadığını merak ediyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Itamar Grotto, bu durum karşında insanların sakallarının değil, maskelerin sakallara uyum sağlaması gerektiğini ifade etti. Grotto, İsrail'in koruyucu özelliğini kaybetmeyen maskelerin üreteceklerini duyurdu.

Army Radio'ya konuşan Grotto, "Maskeler için endüstriyel bir sertifika oluşturuyoruz, birkaç gün içinde farklı boyutlarda maskeler hazırlayacağız. Böylelikle, sakalı olan kişiler, kendilerine uygun maskeleri kullanabilecekler" diye konuştu.

İsrail Hahambaşılığı sözcüsü ise, bakanlığın gerekli gördüğü takdirde dindar Yahudilerin tıraş olmasını talep edecekleri bir kararname yayınlamayı düşünebileceklerini duyurdu.

Sakal Covid-19 riskini artırıyor mu?

Virüsün insan cildinde bile saatlerce kalabileceğinin altını çizen uzmanlar, sakal koronavirüs için daha büyük risk taşımadığını, sadece saç gibi sıklıkla yıkamakta fayda olabileceğine dikkat çekiyor.

Fakat FFP2 ve FFP3 gibi daha küçük boyutlu partikülleri engelleyen maskelerin yüze iyi oturması ve etkili olması için sakalın kısa tutulması veya tıraş edilmesi tavsiyesinde bulunuluyor.

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