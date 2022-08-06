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İsrail Savunma Bakanı’ndan ‘Gazze saldırısına devam’ emri

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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının devam etmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.
İsrail Savunma Bakanı’ndan ‘Gazze saldırısına devam’ emri

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail ordusuna Gazze Şeridi’ne saldırıları sürdürme emri verdi.

Yedioth Ahranot gazetesinin haberine göre Gantz, askeri ve güvenlik yetkilileriyle yaptığı değerlendirme toplantısında, “Gazze Şeridi içinde özellikle İsrail’e füze atılmasının engellenmesi için saldırıların devam etmesi” talimatı verdi. İsrail ordu sözcüsü Ran Koçav, “İslami Cihad’a karşı yoğun bir mücadele içinde olduklarını, karadan ve havadan yoğun saldırıya devam edeceklerini” belirtti.

Bu arada İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde 19’u İslami Cihad Hareketi mensubu 20 Filistinlinin gözaltına alındığını da duyurdu.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İsrail’in hedef aldığı Filistin İslami Cihad Hareketi’nin Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ile Tahran’da bir araya geldi. Selami, “Filistin ve Filistinliler yalnız olmadıklarını bilsin. Siyonistler, işledikleri son suçlar için başka bir ağır bedel ödeyecektir” ifadesini kullandı.

CAN KAYBI 12’YE YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuk ve 23 yaşında bir kadının da bulunduğu 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 sivilin yaralandığı ifade edildi. İsrail’in dünkü saldırılarında İslami Cihad’ın önde gelen yöneticilerinden Cabir et-Teysiri’nin öldürüldüğü bildirilmişti.

İslami Cihad’ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de İsrail’in saldırılarına karşılık Gazze Şeridi’nin çevresi, Tel Aviv ve merkezdeki şehirlere doğru 100 roket fırlatıldığını duyurmuştu. 

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