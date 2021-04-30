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İsrail’de, Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle 44 kişi öldü

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İsrail’in kuzeyinde, Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı’nda Lag BaOmer Bayramı’nın kutlandığı alandaki izdiham nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı
İsrail’de, Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle 44 kişi öldü

İsrail’in kuzeyinde, Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı’nda Lag BaOmer Bayramı’nın kutlandığı alandaki izdiham nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı

. Meron Dağı’ndaki kutlamalar sırasında, gece yarısından sonra nedeni bilinmeyen izdiham oluştu.

Olayda ağır yaralananlar olduğu bilgisi üzerine bölgeye 6 ambulans helikopter gönderildi, çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Twitter’dan yayımladığı mesajda, olayın “ağır felaket” olduğunu ve yaralıların iyileşmesi için dua ettiklerini dile getirdi.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde ise izdihamda 44 kişinin hayatını kaybettiği, 103 kişinin yaralandığı, yaralılardan 44’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ayrıca, bölgede bir sahra hastanesi kurulduğu, yoğunluktan dolayı telefon şebekelerinde sorun yaşandığı dile getirildi.

İsrail polisinin Meron Dağı’ndaki izdihama ilişkin soruşturma başlattığı da kaydedildi. Yerel basın, önce kutlamanın yapıldığı alandaki sahne veya platformun çöktüğünü aktarmış ancak daha sonra bunu düzeltmişti. 

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