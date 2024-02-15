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İsrail'den Gazze'de 'katliam var' diyen Vatikan'a tepki

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Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'in, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini "katliam" ve 7 Ekim saldırısı sonrası başlattığı askeri operasyonu da "orantısız" olarak tanımlaması üzerine Tel Aviv resmi protestoda bulundu.
İsrail'den Gazze'de 'katliam var' diyen Vatikan'a tepki

İsrail'in Vatikan Büyükelçiliği, başbakan statüsündeki Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin'in yorumlarını "içler acısı" olarak nitelendirdi. 

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Parolin'in, İsrail'in eylemlerinin meşruiyetini değerlendirirken gerçekleri dikkate almadığı iddia edildi. 

"Katliam yaparak meşru müdafaa olmaz"

Hafta başında bir programda konuşan Parolin, Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim saldırılarını ve antisemitizmin her türlüsünü kınadı. 

Ancak Parolin, konuşmasında, İsrail'in Gazze'de "katliam" yaparak meşru müdafaa yapmadığına işaret etti. 

Parolin, "İsrail'in meşru müdafaa hakkı, bu operasyonun orantılı olduğunu savunmak için ileri sürüldü, ama (bu durum) 30 bin ölüm vakası ile orantılı değil." ifadesini kullandı. 

Devlet Sekreteri Parolin konşmasının devamında, "Yaşananlardan, bu katliamdan dolayı hepimizin öfkeli olduğuna inanıyorum, ancak ilerlemek ve umudumuzu kaybetmemek için cesaretli olmalıyız. Filistin sorununu, Gazze sorununu çözmek için başka yollar bulmalıyız." ifadelerini kullandı. 

İsrail yönetimi daha önce de Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in "terörizm" ile ilgili konuşması dahil Vatikan'ın savaş konusundaki tutumuna tepki göstermişti.  

Gazze'de Filistinli sivillerin kaldığı bir kiliseye her gün video konferans yoluyla hitap eden Papa Francis'in, İsrail'in tepkisinden bu yana daha dengeli olmaya çalıştığı gözleniyor. 

Hatta Papa, kısa süre önce de Yahudi halkına bir mektup yazarak Hıristiyanlar ile Yahudiler arasındaki özel ilişkiye övgüde bulundu. 

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