  • BIST 9016.3
  • Altın 1967.281
  • Dolar 30.74
  • Euro 32.9157
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

İsrail'den skandal açıklama: Kadın ve çocukları vurma emri

» »
Gazze Şeridinde masum sivilleri katleden İsrail'den birbiri ardına skandal açıklamalar geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in işgal ordusuna Filistinli kadın ve çocukları vurma emri verdiği ortaya çıktı.
İsrail'den skandal açıklama: Kadın ve çocukları vurma emri

"Kadınları ve çocukları öldürün!"

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir bu skandal açıklamayı kabine toplantısı sırasında yaptı.

İsrail medyasında çıkan haberlere göre, aşırı sağcı ve ırkçı bakan, "Kadın ve çocukların sınıra yaklaşmasına izin veremeyiz, yaklaşan herkes kafasına bir kurşun yemeli" ifadelerini kullandı.

Daha önce "Gazze'nin yakılması gerektiği" çağrısında bulunan İsrail'in aşırı sağcı milletvekili Nissim Vaturi de bir kez daha İsrail'in Gazze'deki saldırılarını savundu.

Meclisteki konuşmasında Filistinliler için “terörist” ifadesini kullandı. “Kim bir kurşun yediyse muhtemelen hak etmiştir.” dedi.

İsrail hükümetinin Refah saldırıları öncesindeki planlarına dair iddialar da ortaya çıktı.

Refah'taki Filistinlilerin çadır kentlere tahliyesi için İsrail'in Mısır'a teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Wall Street Journal'in haberinde, Gazze Şeridi’nin güneybatı kesiminde her biri yaklaşık 25 bin çadırdan oluşan 15 kamp alanı kurulmasının teklif edildiği belirtildi.

Mısır'ın İsrail’in teklifi hakkında kamuoyuna açık bir şekilde yorumda bulunmadığının altı çizildi.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi12 Şubat 2024 Pazartesi 08:49
  • Mısır döviz krizini aşmak için sahil kasabasını 22 milyar dolara BAE’ye sattı09 Şubat 2024 Cuma 21:44
  • Irak: ABD'nin saldırılara devam etmesi hükümeti koalisyonun misyonunu sonlandırmaya zorluyor08 Şubat 2024 Perşembe 20:01
  • Gazze’de kademeli ateşkes08 Şubat 2024 Perşembe 10:24
  • Netanyahu, Gazze'de ateşkes müzakereleri sürerken Blinken ile görüştü07 Şubat 2024 Çarşamba 15:32
  • Hamas'tan yeni esir takası anlaşmasına 'olumlu' yanıt: Gözler İsrail'e çevrildi!06 Şubat 2024 Salı 21:22
  • İsrailliler rehinelerin serbest bırakılması için yürüdü04 Şubat 2024 Pazar 19:40
  • İran lideri Reisi'den ABD'ye: Tahran bir savaş başlatmaz ama zorbalara güçlü karşılık verir02 Şubat 2024 Cuma 20:06
  • Hamas rehinelerin serbest bırakılmasını içeren teklifi değerlendiriyor02 Şubat 2024 Cuma 19:02
  • Gazze'de 30 kişinin elleri ve gözleri bağlı şekilde cansız bedenleri bulundu31 Ocak 2024 Çarşamba 21:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti