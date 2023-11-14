  • BIST 7568.3
  • Altın 1788.935
  • Dolar 28.5825
  • Euro 30.6345
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAAB: Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmeli

İsrail'in saldırınının başlangıcından bu yana en az 42 gazeteci öldürüldü

» »
Gazetecileri Komitesi'nin (CPJ) ön araştırmaları, İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana en az 42 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü gösteriyor; bu, CPJ'nin veri toplamaya başladığı 1992'den bu yana gazeteciler için en ölümcül dönem.
İsrail'in saldırınının başlangıcından bu yana en az 42 gazeteci öldürüldü

Gazetecileri Komitesi'nin açıklamasına göre, pazartesi itibarıyla 42 gazeteci ve medya çalışanının öldüğü doğrulandı.

Ölenlerin 37'si Filistinli, dördü İsrailli ve biri Lübnanlı.

Saldırılarda ayrıca üç gazetecinin kayıp olduğu açıklandı.  13 gazetecinin ise tutuklandığı bildirildi.

Saldırıları haber yapan gazeteciler aynı zamanda "çok sayıda saldırı, tehdit, siber saldırı, sansür ve aile üyelerinin öldürülmesine" maruz kaldı.

CPJ'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika Program Koordinatörü Şerif Mansour yaptığı açıklamada, "Bölgedeki gazeteciler bu yürek parçalayan çatışmayı haber yapmak için büyük fedakarlıklar yapıyor" dedi.

“Özellikle Gazze'dekiler benzeri görülmemiş bir bedel ödedi ve ödemeye devam ediyor ve katlanarak artan tehditlerle karşı karşıya. Birçoğu meslektaşlarını, ailelerini ve medya tesislerini kaybetti ve güvenli bir sığınak veya çıkış olmadığından güvenli bir yer arayarak kaçtı" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM kuruluşları: Acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyoruz12 Kasım 2023 Pazar 19:16
  • Hizbullah: Yeni silahlar kullanıyoruz, İsrail: Beyrut'u Gazze'ye çeviririz12 Kasım 2023 Pazar 18:22
  • BM duyurdu: Gazze’deki ofisimiz bombalandı, ölü ve yaralılar var12 Kasım 2023 Pazar 18:14
  • Gazze'de ateşkes isteyen İsrailliler Tel Aviv'de yine gösteri düzenledi12 Kasım 2023 Pazar 11:16
  • Gazze'de Şifa Hastanesi'nde kuvözdeki bebeklerden ikisi hayatını kaybetti12 Kasım 2023 Pazar 11:13
  • İsrail zorla göç ettirdiği Filistinlileri Gazze'nin güneyinde de vurdu11 Kasım 2023 Cumartesi 11:32
  • UNICEF: Gazze'de 1 milyon çocuk uçurumun kenarında yaşıyor11 Kasım 2023 Cumartesi 10:07
  • Gazze'de öldürülenlerin sayısı 11 bini geçti10 Kasım 2023 Cuma 15:52
  • İsrailli komutan: Gazze bizim toprağımız10 Kasım 2023 Cuma 12:12
  • İsrail, Gazze'de hava saldırılarına günlük 4 saat ara vermeyi kabul etti10 Kasım 2023 Cuma 11:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti