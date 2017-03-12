 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.611
  • Altın 144,500
  • Dolar 3,7394
  • Euro 3,9897
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAErdoğan'dan hollandaya sert cevap!

İsrailli 7 kız çocuğunu öldüren Ürdünlü asker 20 yıl sonra serbest

» »
İsrailli 7 kız çocuğunu öldüren Ürdünlü asker 20 yıl sonra serbest
İsrailli 7 kız öğrenciyi öldüren Ürdünlü asker Ahmed Dakamseh 20 yıl sonra serbest bırakıldı.

Ürdünlü yetkililer 1997'de 7 İsrailli kız öğrenciyi öldüren Ürdünlü asker Dakamseh'in 20 yıllık hapis cezasını çektikten sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

 

Dakamseh'in İrbid'deki ailesinin yanına döndüğü açıklandı.

Dakamseh, Ürdün-İsrail sınırındaki adaya tatile giden İsrailli öğrencilerin üzerine ateş açmış ve 7 kız öğrenciyi öldürmüştü.

Askeri mahkeme Dakamseh'in akli dengesinin yerinde olmadığına karar vermiş ve onu müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Ürdün'de müebbet hapis cezası 25 yıl hapis cezası verilerek uygulanıyor ancak bazı milletvekilleri eski askerin serbest kalması için lobi faaliyetleri yapıyordu.

Saldırının ardından dönemin Ürdün Kralı Hüseyin özür dilemiş ve ölen kız çocuklarının ailelerini ziyaret etmişti.

Ürdün olay nedeniyle ayrıca tazminat ödemişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • SDG: Rakka operasyonunda Türkiye’nin rolü olmamalı11 Mart 2017 Cumartesi 11:09
  • BM raportörü: Myanmar'da Arakan Müslümanlarına korkunç işkenceler yapılıyor10 Mart 2017 Cuma 14:11
  • BM raporu: Güneydoğu'da 18 ayda yaşanan ölüm ve yıkımlar soruşturulsun10 Mart 2017 Cuma 14:06
  • Rusya: Suriye ordusu, 4 yıl sonra ilk kez Fırat'ın kıyısına ulaştı10 Mart 2017 Cuma 13:16
  • Mısır'da 'Büyük Ramses' heykeli heyecanı10 Mart 2017 Cuma 08:49
  • Musul'da sokak savaşlarında hayatta kalmak10 Mart 2017 Cuma 08:42
  • ENKS: Rojava Peşmergeleri’ni NATO eğitiyor09 Mart 2017 Perşembe 11:28
  • Suriye barış görüşmelerinin 5. tur tarihi belli oldu09 Mart 2017 Perşembe 09:30
  • İsrail parlamentosundan ezan kısıtlamasına yeşil ışık09 Mart 2017 Perşembe 09:27
  • Guatemala'da yetiştirme yurdunda yangın09 Mart 2017 Perşembe 08:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti