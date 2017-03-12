İsrailli 7 kız çocuğunu öldüren Ürdünlü asker 20 yıl sonra serbest

İsrailli 7 kız öğrenciyi öldüren Ürdünlü asker Ahmed Dakamseh 20 yıl sonra serbest bırakıldı.

Ürdünlü yetkililer 1997'de 7 İsrailli kız öğrenciyi öldüren Ürdünlü asker Dakamseh'in 20 yıllık hapis cezasını çektikten sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

Dakamseh'in İrbid'deki ailesinin yanına döndüğü açıklandı.

Dakamseh, Ürdün-İsrail sınırındaki adaya tatile giden İsrailli öğrencilerin üzerine ateş açmış ve 7 kız öğrenciyi öldürmüştü.

Askeri mahkeme Dakamseh'in akli dengesinin yerinde olmadığına karar vermiş ve onu müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Ürdün'de müebbet hapis cezası 25 yıl hapis cezası verilerek uygulanıyor ancak bazı milletvekilleri eski askerin serbest kalması için lobi faaliyetleri yapıyordu.

Saldırının ardından dönemin Ürdün Kralı Hüseyin özür dilemiş ve ölen kız çocuklarının ailelerini ziyaret etmişti.

Ürdün olay nedeniyle ayrıca tazminat ödemişti.