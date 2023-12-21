İsrailli askerler, Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

İsrail kamuoyunda Başbakan Benyamin Netanyahu'ya yönelik protestolar devam ediyor. Gazze'ye saldırılar sırasında yaralanan bazı askerler,Tel Aviv yakınındaki Sheba Sağlık Merkezi'ni ziyaret eden Başbakan Netanyahu ile görüşmeyi reddetti.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Gazze Şeridi'nde yaralanan askerlerle görüşmek üzere rehabilitasyon bölümünü ziyarete gitti.

Yaralılardan bazıları Netanyahu ile görüşmeyi reddetti.

Bunun üzerine ordu temsilcileri ve başbakanlık yetkilileri, Netanyahu ile görüşmeyi kabul eden yaralıları bölümün ayrı ve izole bir yerinde topladı.

Netanyahu daha önce de Gazze Şeridi sınırındaki askeri üs ziyareti sırasında bir asker tarafından protesto edilmişti.