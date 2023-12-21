  • BIST 7677.14
  • Altın 1907.165
  • Dolar 29.1496
  • Euro 31.9916
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

İsrailli askerler, Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

» »
İsrail kamuoyunda Başbakan Benyamin Netanyahu'ya yönelik protestolar devam ediyor. Gazze'ye saldırılar sırasında yaralanan bazı askerler,Tel Aviv yakınındaki Sheba Sağlık Merkezi'ni ziyaret eden Başbakan Netanyahu ile görüşmeyi reddetti.
İsrailli askerler, Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Gazze Şeridi'nde yaralanan askerlerle görüşmek üzere rehabilitasyon bölümünü ziyarete gitti.

Yaralılardan bazıları Netanyahu ile görüşmeyi reddetti.

Bunun üzerine ordu temsilcileri ve başbakanlık yetkilileri, Netanyahu ile görüşmeyi kabul eden yaralıları bölümün ayrı ve izole bir yerinde topladı.

Netanyahu daha önce de Gazze Şeridi sınırındaki askeri üs ziyareti sırasında bir asker tarafından protesto edilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrailli şirketten işgal ilanı: Enkaza dönen Gazze'de konut satışı için reklama başladı18 Aralık 2023 Pazartesi 18:37
  • İsrailli gazeteci: Gazze’de evlerin yıkıldığını görmezsem uyuyamıyorum18 Aralık 2023 Pazartesi 18:03
  • İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 96 gazeteci öldürüldü18 Aralık 2023 Pazartesi 15:11
  • İsrail'in Gazze saldırılarına karşı Batı'dan eleştiriler ve 'sürdürülebilir ateşkes' çağrıları artıyor18 Aralık 2023 Pazartesi 15:06
  • ABD Savunma Bakanı Austin İsrail'e gidiyor18 Aralık 2023 Pazartesi 12:02
  • İsrail, "yanlışlıkla" öldürdüğü İsrailli esirin "şehit" kaydedilmesini reddetti18 Aralık 2023 Pazartesi 11:18
  • İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 18 bin 800'e çıktı16 Aralık 2023 Cumartesi 11:56
  • İsrail ordusu okulu bombaladı: 5 ölü15 Aralık 2023 Cuma 10:30
  • İsrail Savaş Kabinesi, Hamas ile Esir Takası Anlaşması için Mossad Şefinin Katar'a Gönderilmesini Reddetti14 Aralık 2023 Perşembe 10:08
  • Netanyahu: Uluslararası baskılara rağmen Gazze’deki saldırıları sürdüreceğiz14 Aralık 2023 Perşembe 08:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti