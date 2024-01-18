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İsrailli bakan Ben-Gvir: Gazze işgal edilmeli

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'yi işgal çağrısını yineleyerek "Gazzelilerin göçünün teşvik edilmesi" çağrısında bulundu.
İsrailli bakan Ben-Gvir: Gazze işgal edilmeli

Bakan Ben-Gvir, dün akşam İsrail'in özel televizyon kanalı Kanal 13'e ülkesinin Gazze saldırılarına ve Gazzelilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Gazze işgal edilmeli." ifadesini kullanan Ben-Gvir, İsrail'in Gazze'de kalması gerektiğini ve "Gazzelilerin göçünün teşvik edilmesini" savundu.

"Eğer savaşı kazanırsak bu, fiilen gerçekleşecektir." diyen Ben-Gvir, ülkesinin güvenliğini yeniden sağlamanın başka yolunun olmadığını iddia etti.

İsrailli askerlerin Gazze'de "çok iyi iş çıkardıklarını" öne süren Ben-Gvir, İsrail hükümeti kabinesinin sahadaki askerleri gerektiği gibi desteklemediğini sözlerine ekledi.

Ben-Gvir, 16 Ocak'ta, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı noktalardan çekilmesinin "hata" olduğunu savunmuş, belirlenen hedeflere ulaşıncaya kadar bölgedeki işgalin devam etmesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail yönetimi, Gazzelileri başka ülkelere göndermek istiyor

Likud Partisi Üyesi İsrailli Milletvekili Danny Danon, 15 Aralık 2023'te Newsweek dergisinde "Gazzelilere 'gönüllü göç' imkanının sunulmasını" da içeren 5 maddelik sözde plan yayımladığını bildirmişti. Danon, yazıda Filistinlilere "Nazi" benzetmesi de yapmıştı.

İsrail HaYom gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze'deki Filistinlilere ilişkin, "Bizim sorunumuz, mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz, bunu çözmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 1 Ocak'ta X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadesine yer vermişti.

Lideri olduğu Dini Siyonizm Partisinin İsrail Meclisindeki (Knesset) haftalık toplantısında konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise "Gazze sakinlerinin mültecileri almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçünün teşvikini" önermişti.

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