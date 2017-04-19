İsrailli yetkililerin, hapishanelerde açlık grevindeki Filistinli mahkûmlarla müzakere etmeyeceği belirtildi

İsrail basınında dün yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanlığından, açlık grevindeki "mahkumların zorla beslenmesi" de dahil her türlü duruma karşı hazırlıklı olmasını isteyen İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, "Acımasız katiller" olarak tanımladığı Filistinli mahkumlarla müzakere edilmemesi yönünde talimat verdiğini belirtti.

Erdan, "Filistinli mahkûmların taleplerine boyun eğmememiz kritik bir öneme sahip. Buna boyun eğersek gelecekte mahkûmların yaşam koşullarına karar verebilme yeteneğimizi zedeleriz." ifadelerini kullandı.

HAPİSHANELERDE 6 BİN 500 FİLİSTİNLİ BULUNUYOR

İsrail hapishanelerindeki binden fazla Filistinli, İsrail'in keyfi uygulamalarına ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için dün sabah açlık grevine başlamıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481’i işgal altındaki Doğu Kudüs’ten olmak üzere 57’si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 6 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail hükümeti 2015 yılında cezaevinde açlık grevi yapan Filistinlilerin "zorla beslenmesine" imkan sağlayan bir yasa tasarısını onaylamıştı.

Yasaya göre hapishane yetkililerinin, açlık grevindeki mahkumların "zorla beslenmesi" için mahkemeye başvurarak izin alması gerekiyor. Mahkemenin onay vermesi halinde mahkumlar kendi iradelerinin dışında zorla beslenebiliyor.

ZORLA BESLEMEDEN 50 MAHKÛM ÖLDÜ

Knesset'teki "zorla besleme" yasa tasarısının gündeme geldiği Temmuz 2015'te yaşanan tartışmalar esnasında söz konusu uygulamayı "zalimce, tehlikeli ve lüzumsuz" olarak niteleyen Birleşik Arap Listesi milletvekillerinden Dov Khenin, yasanın amacının, iddia edildiği gibi mahkûmların hayatını kurtarmak olmadığını belirtmişti.

Khenin, "İsrail'de şimdiye kadar açlık grevinden ölen bir mahkûm olmadı ancak zorla beslemeden dolayı 50 mahkûm öldü. Bu yasa öldürüyor ve uluslararası normlara aykırı eylemlere izin veriyor." ifadesini kullanmıştı.

Knesset'teki Arap milletvekillerinden Ahmed et-Tayyibi de açlık grevinin, şiddete başvurmadan kendi vücudunu kullanarak siyasi ve yasal bir hak arama yöntemi olduğunu belirterek, "zorla beslemenin bir işkence olduğunu ve doktorların bu yasaya uymaması gerektiğini" söylemişti.

ZORLA BESLEME ZALİMCE VE GAYRİ İNSANİ

Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Juam Mendez de "zorla besleme" uygulaması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kendilerine yönelik bir suçlama olmadan tutuklanmalarını protesto eden yetişkinlerin zorla beslenmesi veya onlara fiziksel ya da psikolojik baskı uygulanması kabul edilemez. Bir mahkûmun beslenmeme yönündeki iradesine, bunu gönüllü olarak yaptığı sürece saygı duyulmalı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Mendez, mahkûmların yararı hedeflenerek bile uygulansa zorla beslemenin "zalimce, gayri insani ve aşağılayıcı muamele" olduğunu kaydetmişti.

BM özel raportörlerinden Anand Grover de "Mahkûmlar kendi vücutlarını, sağlıklarını kontrol etme hakkına sahiptir ve buna saygı gösterilmeli." diyerek zorla besleme yasasına karşı çıkmıştı.