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İstanbul eski Valisi Mutlu tahliye oldu

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İstanbul eski Valisi Mutlu tahliye oldu
İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Gülen yapılanmasına yardım ettiği gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yaklaşık 18 aydır cezaevinde olan Mutlu'nun tahliyesine karar verildi

İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Emniyet eski Müdürü Hüseyin Çapkın, Gülen yapılanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle hapis cezalarına çarptırıldı.

Mutlu ve Çapkın'la beraber yedisi tutuklu 14 sanığın yargılandığı, Gülen yapılanmasına "Mülkiye ayağına" ilişkin İstanbul'da görülen dava karara bağlandı. Mahkeme tutuklu sanık Mutlu'nun, “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dâhil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. 5 Ağustos 2016'dan beri tutuklu olan Mutlu'nun cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Mutlu'nun yurt dışına çıkışına yasak kondu.

Geçen Aralık ayında tahliye olan Çapkın ise 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Çapkın'ın da yurt dışına çıkışı yasaklandı.

Çapkın ve Mutlu'yla beraber tüm sanıklar, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", “TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve “Terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet" suçlarından beraat etti. Davada altı sanık ise tüm suçlamalardan beraat etti.

Kararın ardından duruşmadan ayrılan Çapkın; "Türk adaletine hep inandık, güvendik tahliye olduk. Küçük bir takıntımız var ama tahliye olduk tabii. Adalet sistemine inandık, çok şükür tahliye olduk, sevinçliyiz. Bizden vatan haini çıkmaz. Özeti bu" dedi.

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