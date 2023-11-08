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İstanbul'da sağanak bekleniyor

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Gece saatlerinden itibaren İstanbul, Trakya, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İstanbul'da sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkale ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. 

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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