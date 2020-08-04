İşte Beyrut'ta Patlamadan sonraki durum! VİDEO HABER

18:25 saatlerinde Kıbrıs'ın birçok yerinden hissedilen ve duyulan bir çok patlama sesi oldu.
Kıbrıs’ta da hissedilen patlamanın nedeni belli oldu.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlama Kıbrıs’ta da hissedildi.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta eski Başbakan Saad el-Hariri’nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.
Sosyal medyada patlama sesinin ülkenin her yanındna duyulduğu konuşuluyor.
İşte patlamadan sonraki durum
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