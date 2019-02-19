İşte Kıb-TEK YK'nun Haziran 2018'de aldığı kararı, işte gerçekler...

13/06/2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Kurum’un Enerji Üretiminin Mevcut Durumu ve Yatırım İhtiyacının karşılanması.

Bakanlar Kurulu’nun TE (K-I) 168-2018 sayı ve 13 Mart 2018 tarihli kararı ile atanmış olan Yönetim Kurulu; mali, üretim, iletim ve dağıtım ana başlıkları altında tüm amirliklerle yapmış olduğu durum değerlendirmesi toplantıları neticesinde saptanan olgular çerçevesinde enerji üretimi ile ilgili acil durum ve ileriye dönük gereksinime yönelik Kıb-Tek Santral Genel Müdür Yardımcılığı’nın gerekli çalışmayı yapması için görevlendirmiştir. Santral Genel Müdür Yardımcılığı yapmış olduğu çalışmayı tamamlayarak ek’te sunulan “ENERJİ ÜRETİMİNİN MEVCUT DURUMU ve YATIRIM İHTİYACI” raporunu Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Raporda belirtilen tüm saptamalar, değerlendirmeler, öneriler ve bunlara bağlı varılan sonuç maddeleri yönetim kurulu tarafından tüm yönleri ile detaylı şekilde tartışılması neticesinde konu rapora dayanarak aşağıda belirtilen hususlarla ilgili çalışma başlatılması gerektiği saptanmıştır.

2018 yılının Haziran ayı sonundan başlayarak Eylül ayı sonuna kadar enerji açığı olabileceği öngörülmektedir. Elektrik enerjisinin sürdürülebilirliğini sağlamak için sistemde oluşabilecek puant yükün mevcut santraller ile sağlanabilmesi ve yönetilebilmesi için “çoklu tarifeye geçme imkanları” Genel Müdürlük tarafından oluşturulacak çalışma grubu tarafından değerlendirilip çoklu tarifeye geçme hususunda yapılması gereken işlemlere yönelik hazırlanacak “Eylem Planı” ivedilikle Yönetim Kuruluna sunulacaktır. Haziran 2018 itibarıyla emreamade (her koşulda enerji üretebilen) Santraller sadece fuel oil yakıtı kullanarak üretim yapabilmektedir. Kısa vadeli dönemde, fuel oil kullanarak üretim yapılması devam edeceğinden, raporun “Çevreye Etkisinin İncelenmesi” başlığı altında verilen bölümde KKTC Çevre Dairesinin koyduğu limit değerlerini sağlamak için “sisteme takılması gereken filtrelerin teknolojileri, kurulum ve işletme maliyetlerinin” detaylı incelenmesi gerektiği gözlemlenmiştir. K.K.T.C. Çevre Dairesi, KTMMOB’nin görevlendireceği oda(lar) ve KIB-TEK Genel Müdürlüğünün bir çalışma grubu oluşturması, Yönetim Kurulu tarafından gerekli, yararlı ve uygun görülmüştür. Bu çalışma ivedilikle en geç 2 ay içerisinde tamamlanması gerekli görüldüğünden, Genel Müdürlüğün bu kurumlara 2 ay sonunda teknik rapor hazırlanacak şekilde çalışma grubuna bilirkişi ataması yapılması için yazılı talepte bulunmasına ve teknik ekibin ivedilikle çalışmaya başlaması gerekli görülmüştür. Yukarıda belirtilen filtre çalışma grubunun, eş zamanlı olarak, raporda fuel oil ile enerji üretimine alternatif olarak sunulan Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG)’a geçiş olması durumunda çevresel etki faktörüne olan etkisi ve uluslararası kabul edilebilir emisyon limitlerine yönelik araştırma başlatılmasına karar verilmiştir. Fuel oil kükürt tavan oranına (sulphur cap) yönelik yayınlanan direktifler ile 2020 yılında %0.5’a düşürülme zorunluğu ile ilgili yayınlanan makalalerin incelenmesi ve buna paralel olarak alternatif enerji kaynağı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kullanımı ve depolanmasına yönelik Genel Müdürlükçe Kurum içi çalışma başlatılması; ve gerekmesi halinde, uzman kişilerden görüş alması yönünde yetkilendirilmiştir. Uluslararası enterkonnekte fırsatına sahip deniz altı kablo ile Türkiye Cumhuriyeti kanalıyla enterkonnekte olunmasının fizibıl olduğunun saptanması ve yasal sürecin tamamlanması ile birlikte uygulama metodu, finansman şekli, ihale süreci ve yapım süreci en az 3 yıllık bir süre gerektirebileceği anlaşılmaktadır. Bu sistemin inşaasına 2018 yılı sonuna doğru başlanması varsayımından hareketle, enerjinin tüketicilere en erken 2022 yılı içerisinde ulaşabileceği öngörülmektedir.

Raporda sunulan fiili ve tahmini enerji üretim ve tüketim ile istatistiki ve teknik bilgi, bir boşluk analizi niteliğinde olup Kıb-Tek’in;

2018 yılı yaz devresi için tüketicilerden kaynaklanacak talep fazlasını karşılayamayacak arz pozisyonuna yönelik “tasarrufa dayalı tüketim tedbirleri” geliştirmesi gerektiği;

2019 yılı yaz devresi talebinin karşılanabilmesi için 2018 yılında mutlak surette yatırım yapılmasını erteleyemeyecek konumda olduğu;

III. Yapılan araştırmada LNG geçiş maliyetlerinin giderek azaldığı ve LNG piyasasının gelişmekte olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda Kıbrıs’ın geleceği açısından da LNG ciddi bir alternatif kaynak olarak görülmektedir. Bu süreçlere bağlı olarak Güney Kıbrıs’ın da LNG’ye geçiş için ihale aşamasına geldiği tespit edildiği ve araştırma kapsamında yapılan ön keşif çalışmalarında Fuel oil ile çalışan Santralin (17 MW’lık) LNG’ye geçiş maliyetinin, Santral maliyetinin yaklaşık %50’si yani 4 Milyon Euro olduğu ancak, çift yakıtlı (Fuel oil + LNG) Santral (17 MW) alımında tek yakıtlıya göre yaklaşık % 15’in altında ek maliyetle 700 bin Euro olduğu görüldüğü ve bu çerçevede gelecekte LNG’ye geçiş olasılığının yüksek olması ve getireceği fırsat açısından % 9 ek maliyet ödeyerek çift yakıtlı Santral alınmasının uygun olacağı,

IV. Kısa ve orta vadeli üretim politikası ile tüketim ihtiyacı için uluslararası normlara bire bir uyumlu ek yatırım yapması gerektiğinden üretim yol haritasının ivedilikle belirlenmesi gerektiği; saptanmıştır.

Santrallar Genel Müdür Yardımcılığının hazırladığı rapor çerçevesinde, Kıb-Tek tarafından yatırım yapılmaması halinde oluşabilecek tüketim ihtiyacını karşılamaktan yoksun olumsuz ve geriye dönüşü imkansız durumu değerlendiren yönetim kurulu;

En az iki yıl süre için fuel oil ile kısıtlı ve kısa vadeli dönemde üretimin endeksli olacağı gaza dayalı üretim modeline uygun olarak 64 – 80 MW gücünde çift yakıtlı (fuel oil – doğal gaz) dizel makinelerin, 2019 yılının yaz aylarına yetişebilecek şekilde, ivedilikle ihaleye çıkılmasını,

İhaleye üretici firmaların direk katılımının sağlanması; katılımın, Bakanlar Kurulu onayına bağlı olarak, üretici firmaların direk teklif atabilecekleri yöntem tercih edildiğinden uluslararası olması; ihale bedelinin 48 ay vadeli ödemeli olması; ve, ihalenin “Rekabetçi Diyalog” usulü gerçekleştirilerek “en ekonomik avantajlı fiyat”a göre sonuçlandırılması yararlı ve uygun görülmektedir. İhale şartnamesinin ilgililerin bilgisi için taslak olarak bir hafta süre ile yayınlanmasından sonra, yatırım işi için uluslararası ihale yapılacağından, Kamu İhale Yasası’nın 14. Maddesinin (1)’nci fıkrası gereği Bakanlar Kurulu Kararı üretilmesi zorunlu olduğundan, ihale şartnamesinin Bakanlar Kuruluna önerge yapılması için Ekonomi ve Enerji Bakanlığına havale edilmesini;

oy birliği ile kararlaştırılmıştır.