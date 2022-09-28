İşte KKTC'nin Vergi Rekortmenleri

Yayımlanan listede 5 bin 781 kurum ve 22 bin 932 kişi bulunuyor.

Şahıslar listesinde ise ilk sıra yine değişmedi.

Listede ilk sıraya oturan isim; 22 milyon 113 bin 611 TL vergi beyanı, 7 milyon 96 bin 978 TL vergi ile LC Waikiki, U.S. Polo Assn, Madame Coco, Roman, Pierre Cardin, InStreet ve Avva gibi markaların KKTC temsilciğini yapan Tahir Topal oldu.

Tahir Topal, 2020 yılında da şahıslar listesinin vergi rekortmeni olmuş oldu.

İkinci sırada Hasan Hüseyin Hastan, 14 milyon 80 bin 904 TL vergi beyanı ve 4 milyon 184 bin 513 TL vergi ile yer aldı.

Teknoloji üreten, geliştiren ve işleten firmalara yatırım yapan Basel Holding’in sahibi Burak Başel, 10 milyon 420 bin 663 TL vergi beyanı ve 3 milyon 263 bin 805 TL vergi ile üçüncü sırada yer aldı.

Kurumlar Vergisi'nde ise en fazla vergi beyanı Türkiye İş Bankası'ndan geldi. 343 milyon 63 bin TL beyan edilen vergi matrahına göre Türkiye İş Bankası 80 milyon 619 bin TL vergi ödeyecek.

Kurumlarda Türkiye İş Bankası'nı AKSA Enerji, Voyager Kıbrıs Ltd, Türkiye Garanti Bankası AŞ ve TC Ziraat Bankası takip etti.