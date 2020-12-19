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İşte Koronaya Yakalananların Geçireceği Yeni Hastalıklar

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Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Uzun "Koronayı hafif atlatmış kişilerde bile kalp kasında hasar oluşumuna rastlanmıştır.
İşte Koronaya Yakalananların Geçireceği Yeni Hastalıklar

Sözcü'den Nazan Doğaner Halıcı'nın haberine göre, Covid-19'a yakalananların sayısı artarken, hastalığın uzun vadede vücutta hangi etkilere neden olduğu hala en çok merak edilen konulardan biri. Covid-19'un bu etkilerini Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Uzun şöyle anlattı:

BU BELİRTİLER DEVAM EDEBİLİR

Covid-19'a yakalanan kişilerin büyük çoğunluğunda birkaç hafta içinde hastalığın tüm belirtileri kaybolur. Ancak hastalığı hafif semptomlarla atlatan kişilerde ya da gençlerde bile bazı belirtiler uzun süre devam edebilir. Bu belirtiler yorgunluk, nefes darlığı, öksürük, eklem ağrısı, göğüs ağrısı, tat veya koku kaybı, cilt döküntüsü ve saç dökülmesi olarak sayılabilir.

ZATÜRREYİ TETİKLİYOR

Zatürre, akciğerde sıvı birikimi ve akciğer dokusunda iltihaplanmayla oluşur. Covid-19 zatürresi (pnömonisi) her iki akciğeri de tutma eğilimindedir ve hastalarda öksürük, nefes darlığı gibi belirtilere neden olur. Çoğu hastada tamamen iyileşir.

Ancak bazı hastalarda zatürre daha da şiddetlenir, akciğerlerde daha çok sıvı birikimi olur ve akciğer dokusu yeterince oksijen alamaz hale gelir. Dolayısıyla bazı durumlarda akciğer dokusunun eski haline dönmesi için ek tedavi gerekebileceği gibi bazen de tedaviye rağmen akciğeri eski haline döndürmek mümkün olmaz.

GENÇLERDE FELCE YOL AÇABİLİR

Covid-19 başlıca akciğerleri etkileyen bir hastalık olmakla birlikte farklı organlarda da hasara yol açabilir. Hastalığı hafif atlatmış kişilerde dahi kalp kasında hasar oluşumuna rastlanmıştır. Kalp kasındaki bu zayıflama, hastanın ileride kalp yetmezliği riskini artırabilir.

Covid-19, gençlerde bile nöbet, felç, geçici felç gibi durumlara sebep olabilir. Kanı daha kolay pıhtılaştırdığı için kılcal damarlarda tıkanmaya yol açabilir. Covid-19'un bu etkisi uzun vadede karaciğer, böbrek gibi organlarda hasar meydana getirir. Bu hastalık psikiyatrik sorunları da tetikleyebilir.

HASTALARA ÖNEMLİ BİR TAVSİYE

Covid-19 yeni ortaya çıkan bir hastalık olduğundan uzun dönem etkileri ile ilgili henüz yeterince bilgi bulunmamaktadır. Ancak bilim insanları, dünyanın dört bir yanından gelen olgular, veri setleri ve çalışmalarla çeşitli öngörülerde bulunmaktadır.

Tüm bu çalışmalar sonucunda hastalığın en sık görülen uzun dönem etkisinin akciğerler üzerinde olduğu belirtilmektedir. Covid-19 hastalarının özellikle akciğer sağlığı açısından dikkatle tedavi ve takip edilmesi önerilir.

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