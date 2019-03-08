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İşte parasını en çok hak eden akıllı telefonlar

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Telefon ve tabletlerin kullanıcı deneyimini, RAM'ini, işlemci hızını, grafik performansını ve depolama alanını testlerden geçiren AnTuTu, parasını en çok hak eden akıllı telefonları açıkladı.
İşte parasını en çok hak eden akıllı telefonlar

AnTuTu puanlarına göre ve fiyatlarına göre kıyaslanarak oluşturulan liste, Yuan para birimiyle yola çıkılarak hazırlandı. Her akıllı telefon içinde parasının karşılığı bir değer puanı belirleyen AnTuTu, cihazları buna göre sıraladı.

Webtekno'nun haberine göre, 2000-2999 Yuan (vergiler hariç yaklaşık 1600-2500 TL) arası fiyat etiketine sahip cihazlar incelendiğinde zirvede 6GB RAM ve 64 GB ROM’a sahip olan Xiaomi Mi 8 modeli yer aldı.

Diğer cihazlar ise sırasıyla Xiaomi Mi 9, Meizu 16th, Nubia Red Magic Mars, Nubia Z18, Xiaomi Mi MIX 2S, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Honor V20, Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition ve Nubia Red Magic olarak devam etti.

3000 Yuan (vergiler hariç 2500 TL) ve üzeri akıllı telefonlar incelendiğinde ise en yüksek VFM puanını alan cihaz Xiaomi Black Shark oluyor.

Listedeki diğer cihazlar ise Meizu 16th Plus, Black Shark Helo, Xiaomi Mi MIX 3, Nubia X, OnePlus 6T, OnePlus 6, Honor Magic 2, Huawei Mate 20 ve Vivo NEX Ultimate olarak sıralanıyor.

iPhone ve Samsung yok

Listede, teknoloji devi olarak ilan edilen iPhone ya da Samsung modellerini göremiyoruz.

 

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