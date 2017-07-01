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İşte şifrenizi korumak için yapmanız gereken işlemler...

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İşte şifrenizi korumak için yapmanız gereken işlemler...
Sosyal medya platformlarında şifre çalınması fazlaca karşılaşılan bir durum. Bu konuda en büyük önlem zor bir şifre belirlemeniz ve kimseyle paylaşmamanız. Şifre çalınmaları durumlarına en çok haberimizde yer alan şifreleri kullanan kişilerde rastlanıyor.

Sosyal medya hesapları kişilerin kendi kimlikleri kadar önemli hale gelmiş durumda. Birçok kişinin endişe duyduğu hacklenme olaylarından korunmak için birkaç ufak adım güçlü korumalar sağlayabiliyor. En büyük tehlike altında olanlar ise basit şifreler kullananlar.

BU ŞİFRELERİ HEMEN DEĞİŞTİRİN

Çalınan şifrelerin analiz edilen kısmında göze çarpan en önemli sonuç, 123456 şifresinin çalınan en çok şifre olması. Tüm çalınan şifreler içinde %17 gibi oldukça büyük bir oranı kaplayan 123456 şifresi kullanılmaması gereken şifreler sıralamasında başı çekiyor. İkinci sırada ise 123456789 geliyor. Klavye tuş kombinasyonu sayesinde rahatça akılda kalan qwerty şifresi ise üçünsü sırada. Websiteleri ve uygulamalar şifrelerin güvenliği konusunda büyük harf, küçük harf, rakam ve sembol kombinasyonlarını tavsiye ediyor. İşte geçtiğimiz sene en çok çalınan şifreler…

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KEYLOGGER'LAR TÜM ŞİFRELERİNİZİ KAYDEDEBİLİR

Keylogger isimli kötü amaçlı yazılımlar veri hırsızları tarafından bilgisayarınıza yüklenebilir ya da daha önceden yüklenmiş olabilir. Keylogger'lar bilgisayarda yaptığınız her tuşlamayı, her yazıyı, her tıklamayı kaydederek an be an internet korsanlarına iletmektedir. Bu tip tehlikeli yazılımlardan korunmak için güncel virüs programları kullanabilirsiniz.

BİLGİSAYAR'A KAYITLI ŞİFRELER

Her giriş yapışınızda tekrar tekrar şifre girmemek için Facebook şifrenizi internet tarayıcınıza kaydetmiş olabilirsiniz, ancak bu kolaylık bazı tehlikeleri de beraberinde getirmekte. İnternet tarayacınızdaki kayıtlı şifrelerin tümü kötü amaçlı yazılımlar tarafından veri hırsızlarının eline geçebilir.

AKILLI TELEFONLARDAKİ KÖTÜ AMAÇLI UYGULAMALAR

Bilgisayarların yanında artık akıllı telefonlardan da sosyal medya uygulamaları fazlaca kullanılmakta, hatta bazı kullanıcılar tarafından tüm sosyal medya ortamları sadece akıllı telefonlar üzerinden kullanılmakta. Akıllı telefonlara yüklenen bazı uygulamalara yükleme sırasında verilen bazı izinler şifrelerinizi ele geçirebilmekte. Akıllı telefonlarınıza güvenmediğiniz uygulamaları yüklemeyerek bu risklerden kendinizi koruyabilirsiniz.

 

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