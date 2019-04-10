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İşte tarihte ilk kez görüntülenen Kara Delik

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EHT Direktörü Shep Doelman bugüne kadar çekilen ilk kara delik fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı.
İşte tarihte ilk kez görüntülenen Kara Delik

Bilim insanları, TSİ 16.00'da tüm dünyada eş zamanlı basın toplantılarıyla önemli bir duyuru yaptı.

Merakla beklenen basın toplantısında National Science Foundation direktörü France Cordova açıklamanın kara delikler ile ilgili olacağını resmen duyurdu.

EHT Direktörü Shep Doelman bugüne kadar çekilen ilk kara delik fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı.

Dünyadan 500 bin katrilyon (500 kentilyon) km uzaktaki kara deliğin fotoğrafını çekmek için dünyanın farklı bölgelerinde yer alan 8 teleskop kullanıldı.

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