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İstihdamlar devam ediyor! Sanayi arazileri de dağıtılıyor!

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İstihdamlar devam ediyor! Sanayi arazileri de dağıtılıyor! Erhürman Meclis kürsüsünden açıkladı yüzlerce istihdam yapıldı.
İstihdamlar devam ediyor! Sanayi arazileri de dağıtılıyor!

İstihdamlar devam ediyor! Sanayi arazileri de dağıtılıyor!

Ana muhalefet lideri CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Cumhuriyet Meclisi'nde Bakanlara sordu. İstihdamlar iptal edilmeli kararı alındı mı?

Alınmadığı cevabını alan Tufan  Erhürman yapılanların aymazlık olduğunu belirtti. Yüzlerce insan geçici oalrak istihdam edildi.

Tufan Erhürman ayrıca Sanayi Arazilerinin de dağıtıldığını öğrendiğini de Meclis kürsüsünden ifade etti.

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