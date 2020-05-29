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İtalya’da 18 Yaşındaki Covid-19 Hastası Akciğer Nakliyle Kurtarıldı

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İtalya’da 18 Yaşındaki Covid-19 Hastası Akciğer Nakliyle Kurtarıldı
İtalya’da 18 Yaşındaki Covid-19 Hastası Akciğer Nakliyle Kurtarıldı

İtalya’da koronavirüs nedeniyle akciğerleri geri döndürülemez şekilde hasar gören 18 yaşındaki bir hasta, çift akciğer nakliyle kurtarıldı.

İtalyan doktorlar bu operasyonun Avrupa’da ilk kez yapıldığını, birkaç gün sonra da Avusturya’da benzer bir naklin gerçekleştirildiğini belirtti.

İtalyan basınındaki haberlere göre Milano’da yaşayan Francesco isimli hasta, 2 Mart’ta ateşinin yükselmeye başlamasının ardından 6 Mart’ta yoğun bakıma alındı.

Haftalarca yoğun bakımda kalan Francesco’nun akciğerleri bu sürede iflas etti.

Akciğerlerin geri döndürülemez şekilde hasar alması nedeniyle Milano Polikliniği’ndeki doktorlar organ naklinde karar kıldı.

30 Nisan’da acil organ ihtiyacı listesine alınan Francesco’ya yaklaşık 2 hafta içinde akciğer bulundu.

18 Mayıs’ta yapılan operasyonla hastaya çift akciğer nakli yapıldı.

Ameliyatı yapan cerrahlar, koronavirüs riski nedeniyle kask şeklindeki bir solunum cihazı takarak çalıştı.

Francesco’nun nekahat döneminde halen hastanede tutulduğu ancak solunum cihazına ihtiyaç duymadan nefes alabildiği ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.

İtalyan basınına göre Milano’da 18 Mayıs’ta yapılan bu operasyonla Avrupa’da ilk kez bir Covid-19 hastasına akciğer nakledildi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da da bundan birkaç gün sonra benzer bir nakil operasyonu yapıldığı belirtildi.

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