İtalya'da koronavirüs için 'Paniğe gerek yok' diyen Zingaretti koronavirüse yakanlandı

Merkez soldaki Demokratik Parti'nin Genel Sekreteri ve Roma'nın da içinde yer aldığı Lazio bölgesinin başkanı olan Nicola Zingaretti, haberi Facebook'ta yayımladığı video ile duyurdu. 54 yaşındaki Zingaretti, "Ben de Koronavirüs kaptım" dedi ve doktorların tavsiyesi doğrultusunda evde tecrit altında tutulacağını söyledi.

Zingaretti, son günlerde görüştüğü kişilerin de sağlık yetkilileri tarafından takip edildiğini belirtti.

Zingaretti, "Ben her zaman paniğe yer olmadığını söyledim, mücadele edeceğiz. Tıbbın ve hekimlerin tavsiyelerini harfiyen uygulayarak iyi örnek olmaya çalışacağım" diye konuştu.

Zingaretti, 24 Şubat'ta gazetecilere yaptığı bir açıklamada, panik ve alarm yaratmak için bir sebep olmadığını söylemiş ve "Lazio bölgesinde şu anda normal mevsimsel grip vakası 85 binken, Koronavirüs vakası sadece 2 tane" demişti. Dün akşam açıklanan resmi verilere göre Lazio bölgesinde şu anda toplam Koronavirüs vakası 54'e ulaşmış durumda.

Salvini'nin koruması da pozitif

Ana muhalefet konumundaki aşırı sağcı Lig partisinin lideri Matteo Salvini'nin korumalarından birine de Koronavirüs teşhisi koyuldu. Salvini, polis memuru olan bu korumasıyla doğrudan teması olmadığını ancak sağlık yetkilileri gerekli görürse kendisinin de test yaptıracağını söyledi.

İtalya'da her akşam güncellenen Koronavirüs verilerine göre Cuma akşamı itibarıyla ülkede ölümler 197'ye, vaka sayısı da 4 bin 636'ya ulaşmış durumda.