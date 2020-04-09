İtalyan Başbakanı: Kısıtlamaları ay sonuna doğru gevşetebiliriz

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesindeki sokağa çıkma kısıtlamalarının Nisan sonundan itibaren gevşetilmeye başlatılabileceğini söyledi.

Conte, BBC'ye yaptığı açıklamada "Bilim insanları da onay verirse, bu ay sonuna doğu bazı önlemleri rahatlatabiliriz" dedi.

Hükümetinin kriz karşısındaki tutumunu da savunan Conte "Yine olsa, aynı şeyleri yapardım" dedi ve şöyle devam etti;

"Bizim için insanların anayasal özgürlüklüri ciddi biçimde kısıtlamak kritik karardı ve çok dikkatli değerlendirmek zorundaydık. En başından, ilk vakalar görümlmeye başladığında sokağa çıkma kısıtlaması veya anayasal haklara kısıtlama önerseydim, insanlar delirdiğimi düşünürdü"