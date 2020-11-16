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İtalyan Bilim İnsanları 'Koronada Şaşkınız' Diyerek Kan Sonuçlarını Tüm Dünyaya Duyurdu.

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İtalyan bilim adamları tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, Eylül 2019-Mart 2020 tarihleri arasında incelenen kan örneklerinde korona virüs antikorlarına rastlandı.
İtalyan Bilim İnsanları 'Koronada Şaşkınız' Diyerek Kan Sonuçlarını Tüm Dünyaya Duyurdu.

İtalyan bilim adamları, korona virüs ile ilgili çok önemli bir araştırmayı kamuoyuna duyurdu. Milano’daki IRCCS Ulusal Tümör Enstitüsü ve Siena Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, Eylül 2019-Mart 2020 tarihleri arasında alınan kan örnekleri incelendi.

AKCİĞER TARAMALARI İÇİN KULLANILDI

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, akciğer kanseri taramaları için 959 kişiden alınan kan örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde, Eylül ayında alınan kan örneklerinin bir kısmında da korona virüsü antikorları tespit edildi. 

959 kişinin yüzde 11.6’sının korona virüsüne karşı antikor geliştirdiği, bunların yüzde 14’ünün de Eylül ayında alınan kan örneklerinin sahipleri olduğu belirlendi. Bu kişilerin büyük kısmının kuzeydeki Lombardiya bölgesinden olduğu açıklandı.

AYLAR ÖNCE DOLAŞIMDA OLDUĞU BELİRTİLDİ

Sonuçları “Tumori Journal” isimli tıp dergisinde yayımlanan araştırma, İtalya’da korona virüsünün tespit edilmesinden aylar önce dolaşımda olduğu şeklinde yorumlandı.

Araştırmacılar, “Bu çalışma, SARS-CoV-2 virüsünün beklenmedik biçimde erken bir tarihten itibaren, İtalya’da ilk hasta tespit edilmeden aylar önce semptom göstermeyen kişiler arasında dolaşımda olduğunu gösteriyor” diye yazdı.

İTALYAN BASINI: KESİN OLMAYABİLİR

İtalyan basını araştırmada kullanılan antikor testlerinin güvenilirliğinin kesin olmadığına dikkat çekti.

İtalya’da Covid-19 ilk kez Ocak sonunda Roma’daki Çinli bir turist çiftte tespit edilmişti. İlk yerel Covid-19 vakası ise 20 Şubat’ta Lombardiya’da kayıtlara geçmişti.

Covid-19 sebepli olduğu belirlenen ilk can kaybı da bir gün sonra meydana gelmişti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre o tarihten bu yana ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 178 bin 529’e ulaştı. Can kayıpları da son bir günde 546 artarak 45 bin 229’a yükseldi. 

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