  • BIST 118.161
  • Altın 397,179
  • Dolar 6,8583
  • Euro 7,7799
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1 pozitif vaka daha

İtalyan Lig Partisi Lideri Salvını, Ayasofya'nın İbadete Açılmasını Protesto Etti

» »
İtalyan Lig Partisi Lideri Salvını, Ayasofya'nın İbadete Açılmasını Protesto Etti
İtalyan Lig Partisi Lideri Salvını, Ayasofya'nın İbadete Açılmasını Protesto Etti

İtalya'da ana muhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ve bir grup partili, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasını, Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Göç, İslam ve Türkiye karşıtlığıyla bilinen, son dönemde oyları düşüşe geçen aşırı sağcı ve ırkçı Lig lideri Salvini ve 30 destekçisi, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını bahane ederek Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu yakınlarında toplandı.

Grubun ellerinde "Türkiye asla Avrupa'da olmayacak" ve "Ayasofya'dan elinizi çekin" yazılı dövizler taşıdığı görüldü.

Salvini burada yaptığı açıklamada, Hıristiyanlığın dünyadaki tarihi ve kültürel mirasının camiye dönüştürülmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Güvenlik güçleri, eylem nedeniyle Başkonsolosluk önünde geniş güvenlik önlemleri alırken bir ara Salvini ve bazı partililer, binaya yaklaşarak provokatif hareketlerde bulundu. 

2019'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 34,3'lük oy oranıyla İtalya'da birinci parti çıkan aşırı sağcı Lig'in popülaritesinin, son anketlerde yüzde 26'lara gerilemesi dikkati çekiyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB dışişleri bakanlarından Ayasofya kararına kınama13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:55
  • Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Ayasofya kararı Türkiye'nin iç işleridir"13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:48
  • AB Türkiye gündemiyle toplanıyor13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:09
  • AB dışişleri bakanları Brüksel'de bir araya geldi13 Temmuz 2020 Pazartesi 10:03
  • İspanya’da seçim13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:08
  • “Atatürk’ün evi soykırım müzesine dönüştürülsün”12 Temmuz 2020 Pazar 18:04
  • Dünya ekonomisi yüzde 3 küçüldü, zenginlerin serveti 74 trilyon dolara yükseldi12 Temmuz 2020 Pazar 17:38
  • Papa'dan Ayasofya açıklaması12 Temmuz 2020 Pazar 16:59
  • Lavrov: "ABD, 'Rusya-Taliban işbirliği' iddiası hakkında kanıt sunmadı"11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:20
  • Bulgaristan ve Hırvatistan'dan Euroya Geçiş Adımı11 Temmuz 2020 Cumartesi 10:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti