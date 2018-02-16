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İthal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı

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İthal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı
İthal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi 9-15 Şubat 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği'nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

 İthal ürünlerden  Biber, Domates , Kepek ,Armut , Elma, Havuç,İç Antepfıstığı,Pamuk tohumu küspesi, Susam, Mısır, Üzüm  olmak üzere 39 numuneden 35 numune temiz olup, 4 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır. Limit üstü kalıntıya rastlanan Şenol Bayur'a ait Acı Biber imha edilmiştir. Onbaşı Ltd'e ait Deveci Armut, Granny Smith Elma ve Şili Kırmızı Biber ise menşeine iade edilmiştir. Yerli ürünlerden Enginar, Patates, Nane ,Kabak,Maydanoz, Roka, Arpa, Mandora Mandarin ve biber olmak üzere 32 numuneden 30 'u temiz olup 2 numune de limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

Bu hafta yapılan analizlerde, geçen hafta  limit üstü çıkan ve bu haftada tekrar limitüstü çıkan Tatlısu da Sıla Bahar'a ait Kapya Biber ve Akdeniz'de Güner Canlısoy'a ait kabağın hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.      

Geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Tatlısu da Sıla Bahar'a ait  Yeşil Çarli Biber         Bu hafta yapılan analizlerde limit altına indiği için ürünlerin hasadına izin verilmiştir. Ayrıca geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Alsancak'tan  Mustafa Muti'ye ait Maydanoz numunesi  üreticinin isteği üzerine tekrar analiz yapılmadan imha edilmiştir.                      

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