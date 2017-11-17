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İthal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıklandı

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İthal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıklandı
İthal ürünlerde kalıntıya rastlanmazken yerli ürünlerin sadece birinde kalıntı bulundu.

Tarım Dairesi 10-16 Kasım Tarihleri Arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

Değerlendirme sonucu, ithal ürünlerden elma çeşitleri, pirinç kavun, çeri domates, armut çeşitleri, ayçiçeği küspesi, üzüm çeşitleri, yeşil lolorosso, soya fasulyesi küspesi ve biber çeşitleri olmak üzere 25 numunenin 25'i de temiz olup herhangi bir limit üstü kalıntıya rastlanmadı.

Yerli ürünlerden maydanoz, domates, marul, pazı, nar, roka, biber, limon, mandalina, dereotu ve salatalık olmak üzere 15 numunede 14'ü temiz olup sadece 1 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.

Geçen haftalarda yapılan analizlerde limit üstü çıkan Çatalköy de Ahmet Kayım'a ait marul, bu hafta yapılan analizde temiz çıkmasından dolayı ürünün hasadına izin verilmiş fakat Ahmet Kayım'a ait Dereotu 2. alımda da limit üstü çıkmasından dolayı bu ürünün hasadı bir sonraki tahlile kadar durduruldu.

Güzelyurt da Ümit Zekiye ait Nar 3.alımda bu hafta yapılan analizde temiz çıkmasından dolayı ürünün hasadına izin verildi.

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