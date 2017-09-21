İzcan: Demokrasi güçleri için son şans olabilir

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, önümüzdeki seçimlerin demokrasi güçleri için son şans olabileceğini söyleyerek, alternatif siyasal yapının oluşturulması için birlikte çalışılması gerektiğini belirtti.

İzcan, “Vakit geçirmeden asgari müşterekte buluşmalı, seçim dahil her türlü işbirliği için bir araya gelmeli, yurdumuzun, insanımızın geleceğini, barış, çözüm ve demokrasiyi kendi çıkarlarımızın önüne koymalı, alternatif siyasal yapı için birlikte çalışılmalıyız” dedi.

“KENDİ ZÜMRE ÇIKARLARINI KORUMAK İÇİN ANKARA’NIN DİREKTİFLERİNE BOYUN EĞİYORLAR”

Nüfus artışı üzerine entegrasyon siyaseti kurulduğunu savunan ve bunu reddettiklerini söyleyen İzcan, Kıbrıslı Türklerin kendi ülkelerinde azınlığa düşürüldüğünü, varlık ve kimliklerinin yok olma noktasına geldiğini savundu.

İzcan, “Hükümet Kıbrıslı Türklerin kaliteli ve güvenli yaşam hakkını hiçe sayarak kendi zümre çıkarlarını korumak için Ankara’nın direktiflerine boyun eğiyor” görüşünü dile getirdi.

Kıbrıs Türk toplumunun varlığını ve kimliğini korumanın esas görevleri olduğunu belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, zümresel veya partisel çıkarların bir kenara bırakılarak birlikte mücadele yolunun seçilmesi gerektiğini yineledi.