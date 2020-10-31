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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: 180 civarında vatandaşımız enkaz altında

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 180 civarında vatandaşın enkaz altında olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: 180 civarında vatandaşımız enkaz altında

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 180 civarında vatandaşın enkaz altında olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

İzmir'de dün meydana gelen depremle ilgili sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Enkaz altında AFAD ekiplerinin yaptığı değerlendirmeye göre 180 civarında vatandaşımız var. Bu arada birçok mucizevi haberler alıyoruz" dedi.

Fox TV canlı yayınında İlker Karagöz’ün sorularını yanıtlayan Tunç Soyer, "Kurtarma ekipleri son derece profesyonel çalışıyor. Çevre illerden gelen çok sayıda kurtarma ekibi var. Umudumuzu koruyoruz enkaz altında sağ gelecek vatandaşlarımızı heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.

Hasarlı binalara girmemeleri konusunda bir kez daha vatandaşları uyaran Soyer, çok sayıda çadır ve mobil tuvalet kurulduğunu, gece boyunca kumanya dağıtımının sürdüğünü söyledi.

Yağmur ve soğuğa karşı belediye otobüslerinin parkaların çevresine sığınak olarak konuşlandırdığını belirten Tunç Soyer, sabah itibariyle de geceyi dışarıda geçirenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için çay, boyoz, ve gevrek dağıtımı yaptıklarını açıkladı.

“Türkiye’nin hiçbir noktası depreme hazır değil”

Türkiye’nin hiçbir noktasının depreme hazır olmadığının altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şu ifadeleri kullandı:

Çok hoyrat ve hızlı bir şehirleşme yaşandı. Doğamızı tarım alanlarımızı tahrip ederek bu vahşi betonlaşmaya seyirci kaldık. Hiçbir kentte böyle bir hazırlıktan söz etmek mümkün değil. Ancak bu kadar şiddetli bir depremde çok daha ağır bir tahribat, çok büyük bir yıkım söz konusu olabilirdi. Bunu da belirtmekte fayda var.

Deprem çalıştayı düzenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde geçtiğimiz ay bir Deprem Daire Başkanlığı kurduklarını ve depreme hazırlığı sorgulamak adına da çalışmalara başlattıklarını söyleyen Soyer, önümüzdeki hafta hem İzmir’in yapı sorunu hem İzmir’in deprem faylarını hem de depreme karşı yapılması gereken hazırlıkların ne olması gerektiğini masaya yatıran bir çalıştay düzenleyeceklerini belirterek "depreme dair sözü olan" tüm bilim insanlarının çalıştaya davet edileceğini söyledi.

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