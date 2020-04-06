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İzmir'de 61 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti: Kolonya içtiği tespit edildi

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İzmir'de 61 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti: Kolonya içtiği tespit edildi
İzmir'de 61 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti: Kolonya içtiği tespit edildi

İzmir'de yaşayan 61 yaşındaki Alattin Yıldız, içtiği kolonya nedeniyle yaşamını yitirdi.

Olay geçtiğimiz gün İzmir Torbalı Çaybaşı bölgesinde yaşandı. Bornova Ayakkabıcılar Sitesi'nde çalışan Alattin Yıldız, akşam iş çıkışı bisikletini, bıraktığı benzin istasyonundan almaya giderken yolda fenalaştı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre yere düşen Yıldız vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yıldız burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yapılan ilk incelemede Yıldız'ın kolonya içtiği ve bu nedenle öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

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