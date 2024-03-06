Japonya işçi açığını kapatmak için belli alanlardaki yabancı sınırını iki katına çıkaracak

Japonya beş yıllık bir süre içinde her bölgede kaç yabancı işçinin kabul edilebileceğine sınırlamalar getiriyor. 2023 mali yılına kadar geçen beş yılda maksimum sayı 345 bin 150'ye ulaşmıştı

Japonya, 2024 mali yılından itibaren beş yıl boyunca özel ikamet statüsü kapsamında kabul ettiği belirli becerilere sahip yabancı işçi sayısına koyduğu üst sınırı iki kat artırarak 800 binin üzerine çıkarmayı planlıyor.

Japan Times'ın konuya yakın kişilere dayandırdığı haberine göre, limit çeşitli sektörlerdeki ciddi işgücü açığını kapatmak için mevcut beş yıllık tavanın iki katından fazlasına yükseltilecek.

Belirli vasıflı işçiler için ikamet statüsü, yeterli insan kaynağı sağlamak amacıyla Nisan 2019'da uygulamaya konuldu.

Tip 1 statüsü, sahiplerine beş yıla kadar Japonya'da çalışma olanağı sağlarken, yüksek vasıflı çalışanlara yönelik Tip 2 statüsü, sahiplerine ülkede kalıcı olarak yaşama olanağı sağlıyor.

Tip 1 statüsü yabancı işçilere hasta ve yaşlı bakımı, inşaat, yemek servisi, sanayi ürünleri imalatı ve tarım gibi 12 alanda veriliyor. Tip 2 ise hemşirelik bakımı dışındaki diğer 11 alan için veriliyor.

Hükümet, Tip 1 kapsamına otomobil taşımacılığı ve ormancılık da dahil olmak üzere dört alanı eklemeyi planlıyor.

Japonya, programın yerel halkın istihdamını etkilemesini önlemek amacıyla, beş yıllık bir süre içinde her bölgede kaç yabancı işçinin kabul edilebileceğine sınırlamalar getiriyor. 2023 mali yılına kadar geçen beş yılda maksimum sayı 345 bin 150'ye ulaşmıştı.

Yetkililer, 2028 mali yılına kadar beş yıllık üst sınırı belirlemek için her bölgedeki işgücü açığını hesaplıyor. Ücret artışları ve Japon işçiler için artan üretkenlik dikkate alındığında bile toplam açığın 800 bini aşması bekleniyor.

Otomobil taşımacılığında taksi, otobüs ve kamyon kullanmak için yaklaşık 25 bin yabancı vasıflı işçiye ihtiyaç duyulduğuna inanılıyor.

Kasım 2023 sonu itibarıyla Japonya'da özel ikamet statüsü altında yaklaşık 200 bin yabancı işçi yaşıyordu.

Sanayi ürünleri imalatındaki yabancı çalışanların sayısı 2019-2023 mali tavanının yaklaşık yüzde 80'ine ulaşırken, konaklama sektöründeki işçilerin sayısı beş yıllık tavanın yüzde 10'unun altında kaldı.

Bu arada Göçmenlik Hizmetleri Dairesi, hükümetin Japonya'daki sertifikalı meslek okullarından mezun olan yabancı uyruklulara üniversite mezunlarına verilene eşdeğer bir oturma statüsü vereceğini duyurdu.

Şu anda, yabancı öğrencilerin mezun olduktan sonra Japonya'da bir ofis işi yapmak istemeleri halinde mühendis veya beşeri yada uluslararası hizmetlerde uzman kategorisi altında vize almaları gerekiyor.

Göçmenlik Bürosu, üniversite mezunlarına olduğu gibi, eğitim bakanı tarafından onaylanmış meslek okullarından mezun olan yabancı öğrencilerin bölümleri ile planladıkları işler arasındaki ilişkiyi esnek bir şekilde değerlendireceğini söyledi.