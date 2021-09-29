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Japonya’da kritik seçimden Fumio Kishida çıktı

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Japonya’da mevcut Başbakan Yoshihide Suga’nın LDP liderlik seçiminde aday olmayacağını açıklamasının ardından, iktidar partisindeki liderlik yarışının sonucu bugün netleşti.
Japonya’da kritik seçimden Fumio Kishida çıktı

Japonya’da mevcut Başbakan Yoshihide Suga’nın LDP liderlik seçiminde aday olmayacağını açıklamasının ardından, iktidar partisindeki liderlik yarışının sonucu bugün netleşti.

LDP koalisyonunun mecliste çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle ülkenin başbakanlık koltuğuna oturacak isim eski Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kishida oldu. LDP milletvekilleri ile bölge temsilcilerinin oy kullandığı seçimim ikinci turunda 170 oy alan Japonya Reform Bakanı Taro Kono’yu 257 oyla geride bırakan Kishida’nın önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek bir meclis oturumunda ülkenin yeni başbakanı görevini üstlenmesi bekleniyor.

ABE HÜKÜMETİNDE DIŞİŞLERİ BAKANIYDI

1957 yılında siyasetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kishida, 1982 yılında Waseda Üniversitesi’nden mezun oldu. Kishida, ilk olarak 1993 genel seçimlerinde Hiroshima 1. bölgeden Temsilciler Meclisi’ne seçildi. Eski Başbakan Yasuo Fukuda kabinesinde Okinawa ve Kuzey Toprakları’dan sorumlu devlet bakanı olarak görev yapan Kishida, 2012-2017 tarihleri arasındaki Shinzo Abe kabinesinde Japonya’nın dışişleri bakanı olarak görev aldı.

1 YILDA DEVİR TESLİM

Önceki Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin geçtiğimiz yıl sağlık sorunları nedeniyle istifa etme kararı almasının ardından iktidar partisi LDP ve Japonya’nın yeni liderinin kim olacağı sorusu gündeme gelmiş, gözler LDP’deki liderlik yarışına çevrilmişti.

Abe’nin sağ kolu olarak bilinen ve Abe’nin politikalarını devam ettirme sözü veren dönemin Baş Kabine Sekreteri Suga seçim zaferini kazanarak 16 Eylül’de düzenlenen meclis oturumunda başbakan seçilmişti. Covid-19 salgınını yönetmede başarısız olmakla eleştirilen Suga, bu ay başında yaptığı açıklamada iktidardaki LDP’nin liderlik seçimine aday olmayacağını açıklamış, liderlik seçim kampanyası yerine Covid-19 ile mücadeleye odaklanmak istediğini vurgulamıştı.

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