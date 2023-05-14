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Japonya’dan 100 trilyon yenlik doğrudan yabancı yatırım hedefi

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Japonya'nın resmi Kyodo ajansının haberine göre , ülke 2030 yılına kadar 100 trilyon yenlik (750 milyar dolar) doğrudan yabancı yatırım çekmeyi hedefliyor.
Japonya’dan 100 trilyon yenlik doğrudan yabancı yatırım hedefi

Japonya, 2030 yılına kadar 100 trilyon yenlik (750 milyar dolar) doğrudan yabancı yatırım çekmeyi hedefliyor.

Resmi Kyodo ajansının, hükümetin yeni hamle planına dayandırdığı habere göre, Japonya, yatırım cazibesini artırmayı planlıyor.

Merkezi hükümet, önceki hamle planında kayda geçen 80 trilyon yenlik yabancı yatırım hedefini yukarı yönlü güncelledi.

Büyüme ve rekabetçiliğini artırmayı hedefleyen Japonya, 2030’a kadar 100 trilyon yenlik doğrudan yabancı yatırım çekmeyi hedefliyor.

ÖNCELİK ÜRETİM VE ARAŞTIRMA SAHALARINDA

Japon Yeni’nin döviz karşısındaki değer kaybından da faydalanılacak planlama doğrultusunda öncelik, üretim ve araştırma sahalarına verilecek.

İş, akademi ve kamu arasında üçlü işbirliğinin derinleştirileceği plana göre finansal kaynaklar yarı iletken, dijitalleşme, yeşil teknoloji ve sağlık gibi stratejik alanlarda kullanılacak.

Dijital ve yeşil dönüşümü kilit yatırım alanları olarak gören Başbakan Kişida Fumio, yaptığı açıklamada “Hamle planı, Japonya’yı dünyaya daha açık hale getirecek bir plan” demişti. 

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