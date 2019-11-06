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Jeneratör Hırsızları Teminatla Serbest Bırakıldı

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Jeneratör Hırsızları Teminatla Serbest Bırakıldı
Jeneratör Hırsızları Teminatla Serbest Bırakıldı

2.11.2019 tarihinde saat 17.00 sıralarında, Dipkarpaz’da çiftlik mevkiinde, Dipkarpaz’lı Lefteris Elefteris isimli Rum’a ait ağıl yanında muhafaza edilen Hilman marka 5.5 Kva gücündeki jeneratör F.G ve E.A tarafından sirkat edildi. Adı edilenler tutuklanmış, bahse konu jeneratöre de emare olarak el konmuştu.

Tutuklanan zanlılar 3.11.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle ilgili Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında 3 er gün tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlılar bugün 6.11.19 tarihinde teminat maksatları bakımından İskele kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla teminata bağlanarak serbest bırakıldılar.

İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cevdet Durmuş mesele ile ilgili aktardığı bilgide zanlıların 2.11.19 tarihinde saat 1700 sıralarında Dipkarpaz’ da çiftlik mevkiinde şikâyetçi Rum Lefteris Elefteris isimli Rum’ a ait Hilman marka 5,5 Kva gücündeki jeneratörü sirkat edip FS.201 plakalı araçla ayrıldıklarını anımsattı. Şikâyet üzerine soruşturma başlattıklarını belirten Durmuş, jeneratörü satmak için gitmiş oldukları şahsın olayı polise bildirmesi üzerine zanlıların tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Sirkat edilen jeneratör ile olayda kullanılan araca el konulduğunu belirten Durmuş zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerine değindi.

Tahkikatını tamamladığını belirten tahkikat memuru zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 1500’ er TL nakdi teminat yatırmaları, 30000’ er TL şahsi teminat imzalamaları ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi.

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