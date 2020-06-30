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Jetski ile sınır ihlali

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Jetski ile sınır ihlali
Jetski ile sınır ihlali

Türkiye'den  27 Haziran 2020 tarihinde 27 yaşındaki bir kişinin jetski ile KKTC'ye geldiği tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamada, dün Suriyeli Mohammed Nur Al Abdurazak ELATAŞ (E-27) Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde tespit edilerek yapılan sorgulamasında 27.06.2020 tarihinde 5.000 Euro Karşılığı Güney Kıbrıs Yönetimine gitmek için Türkiye Cumhuriyetine bağlı Taşucu Limanı yakınlarından isminin Ekin olduğunu bildiği erkek bir şahsın kullanımında bulunan Jet ski ile Girne yakınlarına getirilip bırakıldığı belirtildi. Mohammed Nur Al Abdurazak ELATAŞ'ın derdest emri gereği tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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