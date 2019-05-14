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Kabızlık neden olur tedavisi nasıl yapılır?

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Çocuk ve bebeklerde kabızlık neden olur,tedavisi nasıl yapılır?
Kabızlık neden olur tedavisi nasıl yapılır?

Çocuklarda kabızlığın, doğdukları günden itibaren ortaya çıkabilen ve sık görülen hastalıklardan biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Doğruyol, ilk iki gün özellikle bebeğin çıkardığı siyah kakaya dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti. 

Özel Hayat Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Doğruyol, çocuklarda kabızlığın, doğdukları günden itibaren ortaya çıkabilen ve ayrıca sık görülen hastalıklardan biri olduğunu söyledi. 

Kabızlığı olan bebeğin mutlaka anal bölgesinin gözlemlenmesinin önemine değinen Doğruyol, “Kaka, ilk iki gün içinde çıkmış mı? Şekli nasıl, kalem ya da solucan gibi mi, yoksa bol miktarda mı? Kakayla beraber kanama oluyor mu? Kaka yaparken bebekte huzursuzluk, ağrı oluyor mu? Kaka deliği (anüs) normal yerinde mi? Bütün bunların ilk günlerde muayene edilip tespit edilmesi lazım."

"İlk 20-30 günde normal olan bebekler, daha sonra kabız olabilir. Bunun da nedeni araştırılıp ortaya konmalıdır. Bu durumların genellikle nedeni cerrahi olmuyor.Fakat bazen altta yatan önemli cerrahi hastalıklar söz konusu olabilir. Bunlardan ilk anda, hirschsprung hastalığı, anal stenoz, anterioranus, anal fissür sayılabilir. Özetle diyeceğimiz şudur ki pek çok hastalıkta olduğu gibi zamanında tedavi çok önemlidir” dedi. 

Kabızlığın nedenleri nelerdir?
Kabızlığın birçok nedeninin olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Doğruyol, şöyle konuştu: 



“Çocuklarda kabızlık; dışkılama sıklığı dikkate alınmadan dışkının katı olması demektir. Dışkı hem katı, hem de dışkılama sıklığı seyrekse bu duruma obstipasyon denmektedir. Kabızlığın çözümsüz kalması kalın bağırsak içinde toplaşmış dışkının birikmesi ve taşma şeklinde dışkı kaçırmaya (külot kirlenmesi) neden olur."ağrı çocuk

"Anne çocuğunun ishal olduğunu sanır, oysa çocuk aşırı derecede kabızdır ve muayenede bağırsakların dışkı ile dolu olduğu görülür. Çocuk dışkı kaçırır ve daha ileride altını da ıslatır. Kabızlığın birçok nedeni vardır. Bu nedenler yaşa göre değişkenlik gösterebildiği gibi, fizyolojik sebeplerden ve cerrahi sebeplerden oluşabilir.Çocuğun haftada üçten az sayıda dışkılaması, dışkılama sırasında aşırı ıkınma veya ağrı duyulması, dışkının sert ve parça parça olması, külot kirletmesi ile beraber olması fonksiyonel kabızlık bulgularıdır.” 

Yanlış tedavinin tehlikeleri
Doğumdan sonra bir müddet normal dışkı çıkaran çocuklarda daha sonra kabızlığın ortaya çıkabildiğini hatırlatan Prof. Dr. Doğruyol, “Genellikle fonksiyonel kabızlık denen bu durumda kabızlığı açıklayacak anatomik, sinirsel, hormonal bir neden bulunmaz.Eğer önemsenmez ve zamanında tedavisi yapılmazsa veya yanlış ve eksik tedavi yapılırsa kaka kaçırma(taşma) gibi çok ciddi sonuçlar doğurur.Çocuk hem aile hem de arkadaşları tarafından kirli ve ıslak çocuk olarak dışlanır. Tedavisi uzun sürer ve sabır gerektirir” diye konuştu. 

bebek

Test yapılması önemli 
Kabızlığın nedenini ortaya koymak için bir takım testler yapılmasının önemine işaret eden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Doğruyol, “Bu testler sonucu tanısı konan hastalık etraflı bir biçimde aileye nedenleri, sonuçları ve tedavi prensipleriyle birlikte anlatılır.Kabızlığın tam olarak giderilme süresi, kabızlık süresinin iki katı olarak ortaya konur.Sonuçta cerrahi tedavi gerektirenlere cerrahi girişim uygulanır.Tıbbi tedavide hekim, aile, diyetisyen ve gerekirse psikolog devreye girer” ifadelerini kullandı. 

 
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