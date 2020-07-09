  • BIST 118.975
  • Altın 400,566
  • Dolar 6,8595
  • Euro 7,7777
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAPilli: 1 Pozitif vaka daha çıktı...

Kaçmaya çalışan 2 göçmen ateşi silahla vuruldu

» »
Kaçmaya çalışan 2 göçmen ateşi silahla vuruldu
Kaçmaya çalışan 2 göçmen ateşi silahla vuruldu

Kaçmaya çalışan 2 göçmen ateşi silahla  vuruldu.

Polisin kaçmaya çalışan mültecileri ateş açarak durdurduğu öğrenildi.

NE oldu?

Bu sabah 06:30 sıralarında, Yayla köyü sahiline çıkmaya çalışan, 20’si erkek, 3’ü kadın ve 7’si çocuk olmak üzere toplam 30 Suriye uyruklu mülteci suç üstü tespit edildi.

Mültecilerle birlikte, tekneyi kullanan 2 kaptan tutuklandı.

Operasyon, Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı ihbar doğrultusunda polis ile işbirliği içinde gercekleştirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ÇMO Başkanı Erhürman: “Yüzme suyu analizleri yapılmıyor, halk sağlığı tehlikeye atılıyor”09 Temmuz 2020 Perşembe 11:02
  • 2020 Bütçesi’ne ek ödenek09 Temmuz 2020 Perşembe 11:00
  • KTTB: “Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın tüzükleri henüz yapılmadı”09 Temmuz 2020 Perşembe 10:58
  • Kaçak göçmenlerin PCR testleri yapıldı; kaçan bir kişi aranıyor09 Temmuz 2020 Perşembe 10:56
  • Başbakan Tatar, ABD’yi İki Halka Eşit Davranmaya Çağırdı09 Temmuz 2020 Perşembe 10:52
  • dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı?10 Temuz 2020 Perşembe09 Temmuz 2020 Perşembe 09:54
  • Almanya Büyükelçisi: Almanya AB Başkanlığı olarak salgın, Brexit ve AB ile ilgili zor müzakerelere hazırız09 Temmuz 2020 Perşembe 09:49
  • Birçok yerde elektrik kesintisi var09 Temmuz 2020 Perşembe 09:25
  • ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimine "Askeri Eğitim Ve Öğretim Fonu" Verecek09 Temmuz 2020 Perşembe 09:23
  • Cumhurbaşkanlığı’ndan ABD’nin Güney Kıbrıs’a askeri eğitim programı başlatmasına ilişkin açıklama09 Temmuz 2020 Perşembe 08:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti