Kadınlara umut ışığı olundu!

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dijital sosyal sorumluluk platformu “www.gonuldenbagliyiz.biz” aracılığı ile Girne Alsancak Mare E Monte Derneği tarafından açılan “Kadınlarımıza Umut Işığı Olalım” projesi, yapılan iletişimler sayesinde hedefine ulaştı. Yapılan bağışla Lapta Sağlık Ocağı’na ultrason cihazı alındı. Dernek yetkilileri Kuzey Kıbrıs Turkcell’e ziyarette bulunarak Turkcell’in yaptığı iletişimler sayesinde seslerini duyurduklarını ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve TİKA tarafından yapılan bağışla hedeflerine ulaştıklarını açıkladılar. Bu kapsamda dernek yekilileri Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’e teşekkür plaketi takdim ettiler.

Küçüközdemir: “gonuldenbagliyiz.biz dijital sosyal sorumluluk platformu katlanarak büyüyor”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Alsancak Mare E Monte Yardım Derneği ile bir araya geldiği ziyarette açıklamada bulundu. Küçüközdemir, öncelikle yaptığı bağışla projenin tamamlanmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne, TİKA yetkililerine ve diğer projelere bağış yapan herkese teşekkür etti.

Küçüközdemir, herkesin bu duyarlılığı örnek alması gerektiğini vurguladığı konuşmasına şöyle devam etti: “Kurduğumuz dijital sosyal sorunluluk platformuyla Sivil Toplum Örgütleri’nin, halkımız için açtıkları projelere bağış toplayarak hedeflerini gerçekleştirmelerini amaçladık. Çok kısa bir sürede halkımızın, kurum ve kuruluşlarımızın sayesinde gonuldenbagliyiz.biz platformunun katlanarak büyümesi, desteklerin artması ve projelerin tamamlanarak hedeflerine ulaşmasından son derece mutluyuz. Kadınlarımız için alınan bu cihaz projesi gonuldenbagliyiz.biz platformunun sloganı olan ‘iyilik paylaştıkça çoğalır’a en güzel örneklerden birisidir. Bu vesile ile de herkesi bağış yapmaya davet ediyorum.”

Şeniz Erkin: “Bağışlar kadınlarımızın hayatlarına ışık olacaktır”

Dernek yetkilisi Şeniz Erkin de yaptığı açıklamada yapılan her bir desteğin önemine değindi. Erkin, gonuldenbagliyiz.biz platformu sayesinde destek kapılarının açıldığını, seslerini büyük kitlelere duyurduklarını ifade etti. Lapta Sağlık Ocağı’na ultrason cihazı alınmasında projelerine destek veren başta Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne, TİKA yetkililerine ve Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine teşekkür etti. Erkin, www.gonuldenbagliyiz.biz platformu aracılığı ile yeterli kaynağa ulaşan projelerinin en başta hayal olarak görünen sonucuna çok kısa sürede ulaştıklarını da ifade etti.

www.gonuldenbagliyiz.biz platformu nedir?

www.gonuldenbagliyiz.biz platformu Kuzey Kıbrıs Turkcell'in Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) ile bağış toplayabilme yetkisine sahip kurumlarının projeleriyle yer aldığı dijital sosyal sorumluluk platformudur. Bu platformda STÖ’ler sosyal sorumluluk amacıyla proje açarak bağış toplayabiliyor, halkımızın, kurum ve kuruluşlarımızın bağışlarıyla projelerini hayata geçirebiliyor. gonuldenbagliyiz.biz, birbirinden farklı alanlarda, farklı Sivil Toplum Örgütleri tarafından açılan projeleri içermektedir ve bu projeler halkın bağışları ile hayata geçmektedir.