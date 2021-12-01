  • BIST 1.857,40
  • Altın 747.69472
  • Dolar 13.1902
  • Euro 14.8994
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Kadınlara umut ışığı olundu!

» »
Alsancak Mare E Monte Yardım Derneği’nin “www.gonuldenbagliyiz.biz” platformu üzerinden açmış olduğu “Kadınlarımıza Umut Işığı Olalım” projesi hedefine ulaştı.
Kadınlara umut ışığı olundu!

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dijital sosyal sorumluluk platformu “www.gonuldenbagliyiz.biz” aracılığı ile Girne Alsancak Mare E Monte Derneği tarafından açılan “Kadınlarımıza Umut Işığı Olalım” projesi, yapılan iletişimler sayesinde hedefine ulaştı. Yapılan bağışla Lapta Sağlık Ocağı’na ultrason cihazı alındı. Dernek yetkilileri Kuzey Kıbrıs Turkcell’e ziyarette bulunarak Turkcell’in yaptığı iletişimler sayesinde seslerini duyurduklarını ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve TİKA tarafından yapılan bağışla hedeflerine ulaştıklarını açıkladılar. Bu kapsamda dernek yekilileri Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’e teşekkür plaketi takdim ettiler.

Küçüközdemir: “gonuldenbagliyiz.biz dijital sosyal sorumluluk platformu katlanarak büyüyor”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Alsancak Mare E Monte Yardım Derneği ile bir araya geldiği ziyarette açıklamada bulundu. Küçüközdemir, öncelikle yaptığı bağışla projenin tamamlanmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne, TİKA yetkililerine ve diğer projelere bağış yapan herkese teşekkür etti.

Küçüközdemir, herkesin bu duyarlılığı örnek alması gerektiğini vurguladığı konuşmasına şöyle devam etti: “Kurduğumuz dijital sosyal sorunluluk platformuyla Sivil Toplum Örgütleri’nin, halkımız için açtıkları projelere bağış toplayarak hedeflerini gerçekleştirmelerini amaçladık. Çok kısa bir sürede halkımızın, kurum ve kuruluşlarımızın sayesinde gonuldenbagliyiz.biz platformunun katlanarak büyümesi, desteklerin artması ve projelerin tamamlanarak hedeflerine ulaşmasından son derece mutluyuz. Kadınlarımız için alınan bu cihaz projesi gonuldenbagliyiz.biz platformunun sloganı olan ‘iyilik paylaştıkça çoğalır’a en güzel örneklerden birisidir. Bu vesile ile de herkesi bağış yapmaya davet ediyorum.”

Şeniz Erkin: Bağışlar kadınlarımızın hayatlarına ışık olacaktır”

Dernek yetkilisi Şeniz Erkin de yaptığı açıklamada yapılan her bir desteğin önemine değindi. Erkin, gonuldenbagliyiz.biz platformu sayesinde destek kapılarının açıldığını, seslerini büyük kitlelere duyurduklarını ifade etti. Lapta Sağlık Ocağı’na ultrason cihazı alınmasında projelerine destek veren başta Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne, TİKA yetkililerine ve Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine teşekkür etti. Erkin, www.gonuldenbagliyiz.biz platformu aracılığı ile yeterli kaynağa ulaşan projelerinin en başta hayal olarak görünen sonucuna çok kısa sürede ulaştıklarını da ifade etti.

www.gonuldenbagliyiz.biz platformu nedir?

www.gonuldenbagliyiz.biz platformu Kuzey Kıbrıs Turkcell'in Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) ile bağış toplayabilme yetkisine sahip kurumlarının projeleriyle yer aldığı dijital sosyal sorumluluk platformudur. Bu platformda STÖ’ler sosyal sorumluluk amacıyla proje açarak bağış toplayabiliyor, halkımızın, kurum ve kuruluşlarımızın bağışlarıyla projelerini hayata geçirebiliyor. gonuldenbagliyiz.biz, birbirinden farklı alanlarda, farklı Sivil Toplum Örgütleri tarafından açılan projeleri içermektedir ve bu projeler halkın bağışları ile hayata geçmektedir.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP Kadın Örgütü: Şiddeti önlemenin en önemli yolu, toplumsal cinsiyet eşitliğini yaymak ve güçlendirmektir24 Kasım 2021 Çarşamba 14:23
  • Kişmir: “Kadınlar Sosyal Güvencesizlik Kayasının Altında Eziliyor”24 Kasım 2021 Çarşamba 13:10
  • Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği: “Kadına Yönelik Her Türlü Şiddet Sonlanıncaya Kadar Mücadeleyi Sürdüreceğiz”22 Kasım 2021 Pazartesi 19:19
  • Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Yürüyüşü Düzenleniyor21 Kasım 2021 Pazar 15:51
  • UBP LTB Kadın Sığınma Evi yararına kermes düzenledi18 Kasım 2021 Perşembe 17:06
  • '28-30 yaş arası en çekici kadınlar' listesinde dünya ikincisi bir Türk oyuncu!16 Kasım 2021 Salı 20:22
  • Kuzey Kıbrıs Turkcell’den, LTB Kadın Sığınma Evi’ne İletişim Desteği16 Kasım 2021 Salı 17:57
  • Kadın Örgütleri Gazimağusa’da Şiddete Karşı Yürüyecek03 Kasım 2021 Çarşamba 15:31
  • KAYAD, Sosyal Hizmetler Dairesi Personeline Kadın Ticareti Konulu Eğitim Verdi01 Kasım 2021 Pazartesi 16:58
  • Son Başvuru 12 Kasım’da28 Ekim 2021 Perşembe 17:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti