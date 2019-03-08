  • BIST 101.615
  • Altın 227,414
  • Dolar 5,4546
  • Euro 6,1145
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Kadınlardan Atatürk büstüne çelenk

» »
Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği ve bazı siyasi parti kadın temsilcileri Atatürk Büstü’ne çelenk koydu
Kadınlardan Atatürk büstüne çelenk

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bugün Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği ve bazı siyasi partilerden kadın temsilciler, Lefkoşa’da Atatürk Büstü’ne çelenk koydu.

Kadınlar, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşını okumalarının ardından büste çelenk bıraktı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sibel Siber: "Yönetimde daha çok kadın ile daha iyi bir yönetim"08 Mart 2019 Cuma 10:40
  • Girne Düşünce Derneği: "Kadınların temel hak ve özgürlükleri erkeklerinkiyle eşit hale getirilmeli"08 Mart 2019 Cuma 10:35
  • Tatar, 8 Mart dünya emekçi kadınlar günü dolayısıyla mesaj yayımladı08 Mart 2019 Cuma 10:30
  • Kıb-TEK YK ODTÜ Raporunu hazırlayanla görüşme istedi, ODTÜ KKK Red etti!07 Mart 2019 Perşembe 22:49
  • CTP'den 8 Mart mesajı07 Mart 2019 Perşembe 22:10
  • UBP:Hedef Cumhurbaşkanlığı Seçimini kazanmak07 Mart 2019 Perşembe 21:36
  • Kazada yaralanan Ali Demir yoğun bakımda07 Mart 2019 Perşembe 21:33
  • KTİMB Başkanı Gürcafer: “Kadına yönelik şiddeti durduracak adımlar atılmalıdır”07 Mart 2019 Perşembe 20:59
  • Tatar'dan 8 Mart ziyaretleri07 Mart 2019 Perşembe 20:28
  • “Kadın Sığınağı” isimli oyun sergilendi07 Mart 2019 Perşembe 20:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti