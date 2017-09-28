Kaleciler Şago’ya Emanet

Dört minik kaleci adayını yetiştirmek için göreve getirilen Zihni Şago, “Kalecilik bambaşka bir şey. Kendi kuralları, dikkat edilmesi gerekenleri ve özel çalışmaları var” dedi

Gençlik Gücü spor Kulübü’nün düzenlediği “Oyna GG Futbol Akademisi”nin kaleci antrenörlüğünü Zihni Şago getirildi. İkinci yılına giren Oyna GG Futbol Akademisi’ne devam eden minik futbolcuların kaleciliğe olan ilgileri nedeniyle, Gençlik Gücü Yönetim Kurulu bir kaleci antrenörü ile çalışma kararı aldı. Karar doğrultusunda anlaşmaya varılan Zihni Şago, Oyna GG Futbol Akademisi’nin kaleci antrenörü oldu. Oyna GG Futbol Akademisi’nde şu anda 4 kaleci adayı bulunuyor. Kalecinin de bir futbolcu olduğuna işaret eden Şago, “Ancak kalecilik bambaşka bir şey. Kendi kuralları, dikkat edilmesi gerekenleri ve özel çalışmaları var” dedi. Şago, kaleciliğe gönül veren futbolcuların gelecek vaat ettiklerine de dikkat çekti.