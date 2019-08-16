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Kalp krizi riski neden sıcaklarda artar?

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Aşırı sıcak ve nemli havaların kalp krizi riskini artırdığına dikkat çeken Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Onur Göksel sebeplerini şöyle açıkladı...
Kalp krizi riski neden sıcaklarda artar?

Sağlıklı kişiler için bile çoğu zaman hastalık nedeni olabilen sıcaklar, özellikle kalp hastalarında şikayetleri artırır. Üstelik kalp krizini de tetikleyebilir. Peki sebebi nedir? Nelere dikkat edilmelidir? İşte Prof. Dr. Onur Göksel'in yanıtları…

KALP DAHA ÇOK ÇALIŞIR

Vücut ısısını sabit tutan en önemli mekanizmalardan biri cildin kan dolaşımıdır. Cildi besleyen damarlar soğukta büzüşerek, sıcakta ise genişleyerek vücuttaki ısı kaybını azaltmaya veya artırmaya çalışır. Bu durum kalbin daha
fazla çalışmasını gerektirir. Kalp yetmezliği bulunan hastalarda kan akımının ağırlıklı olarak cilde yönlenmesi,
hayati organlara olan kan akımının azalmasına yol açabilir. Bu durumda kalp hastalarında böbrek üstü bezi hormonlarının etkisiyle yüksek tansiyon da görülebilir.

Bütün bu tablolarda kalp hastalarında kalp ve beyin damarlarında sessiz duran damar sertliğine bağlı “plak” adını verdiğimiz lezyonların üzerine pıhtılar oturarak ölümle de sonuçlanabilecek kalp krizi veya beyin felci (inme) gibi durumlarla karşılaşılabilir.

KAN PIHTILAŞMASI ARTARSA…

Kalp krizleri sıcak havalarda artış gösterir. Bunun en önemli nedeni tuz ve elektrolit kaybına ek olarak kanın pıhtılaşma oranının artmasıdır. Özellikle bol sıvı alımı; terlemede kaybedilen su miktarını geri kazandırmakta, vücut reaksiyonlarının şiddetini azaltmaktadır. Aksi takdirde ani tansiyon düşme veya yükselmeleri, böbrek fonksiyonlarında bozulmalar ortaya çıkabilir.

TUZ ALIMINI KISITLAYIN

Sıcakta damar genişlemesi arttığından dolayı bazı grup tansiyon ilaçlarının bacakta ödem yapıcı etkisi artmaktadır. Böyle durumlarda biraz daha tuz alımı kısıtlanmalıdır. Çoğu hasta kan basıncındaki değişikliklerin farkına varamaz. Özellikle mevsim dönümlerinde kan basıncındaki değişiklikleri daha yakından izlemekte yarar vardır. Bu nedenle yüksek tansiyonu bulunan veya idrar söktürücü ilaç kullanan hastalar özellikle yaz dönemi öncesi ilaç dozlarını hekimlerinin ayarlamaları için kontrollerini aksatmamalıdır.

MADEN SUYUNA DİKKAT!

Yazın günde 2-2.5 litre su tüketmeye özen gösterilmelidir. Şalgam, meyan kökü suyu, soda ve maden suyu tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Çünkü kontrolsüz tüketilmeleri tansiyonu yükselteceği gibi kalp yetmezliği bulgularının da tetiklenmesine yol açabilir. Terlemeyi önleyen giysiler yerine açık renkli, rahat, bol, ince kumaşlar tercih edilmeli, şapka takılmalıdır. İlaçlar düzenli kullanılmalı, özellikle tütün ürünlerinden şiddetle kaçınılmalıdır. Günde 6 gramdan fazla tuz tüketilmemelidir.

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