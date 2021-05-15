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Kalp krizi sırasında yapılması gerekenler

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Kriz anında acil tıbbi yardım çağırmak hayatta kalma şansını arttırıyor. Doç. Turan, kalp krizi belirtileri ve yapılması gerekenleri anlattı.
Kalp krizi sırasında yapılması gerekenler

Kalp damar hastalıkları dünyada ve ülkemizde en sık tespit edilen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kalbin kendisini besleyen damarlardaki ani bir tıkanıklık sonucu kalp krizleri meydana geliyor. Kalp krizi sırasında hızlı hareket etmenin ve vakit kaybetmemenin önemli olduğunu belirten Kardiyolog Doç. Dr. Yaşar Turan “Kalp krizi geçirdiğinizden şüphelendiğinizde; hızlı hareket etmek ve acil tıbbi yardım çağırmak hayatta kalma şansını büyük ölçüde arttırıyor” uyarısında bulundu.

Doç. Turan, kalp krizi belirtileri ve yapılması gerekenleri anlattı. Kalp krizi belirtilerini Turan “Kalp krizinin klasik belirtisi göğüste, özellikle orta noktada, birkaç dakikadan daha fazla süren ağrıdır. Bu rahatsızlık, basınç, gerginlik, sıkışma veya ağrı gibi hissedilebilir. Ağrı boyun, kollar, sırt, çene veya mideye yayılabilir. Göğüste yeri tam tarif edilemeyen genel bir rahatsızlık hali olarak hissedilebilir.Erkeklerde kalp krizi sırasında genellikle klasik göğüs ağrısı görülmektedir.Bununla birlikte, menopoz sonrası kadınlarda ve şeker hastası olanlarda bu klasik göğüs ağrısı görülmeyebilir” diye sıraladı. Yaşlılarda, menopoz sonrası kadınlarda ve diyabetik hastalarda yukardaki gibi tipik bir göğüs ağrısı olmadan da kalp krizinin gelişebileceğini anlatan Turan “Bu hastalarda mide bulantısı, hazımsızlık, mide ekşimesi veya karın ağrısı, nefes darlığı, terleme, baş dönmesi, genellikle, kalp krizi önce hafif bir rahatsızlık ve ağrı ile yavaş başlar ve giderek belirginleşir” dedi.

112’Yİ ARAYIN

Kalp krizi geçirdiğinizden şüphelendiğiniz durumunda hızlı hareket etmenin hayatta kalma şansını büyük ölçüde etkilediğini anlatan Turan, özetle şunları dile getirdi:

“İster yalnız başına, ister başkalarının yanında olsun, kalp krizi geçirdiğinizi hissettiğiniz anda yapılacak ilk şey acil tıbbi yardım çağırmaktır (Türkiye’de 112). Özellikle yalnız başına iken kalp krizi geçiren hastalarda tedavi öncesi vakit kaybı ne yazık ki sık karşılaşılan bir durumdur.”

Kalp krizi sırasında yapılması gerekenler:

  • Yanınızda başkaları varsa, ambulans size ulaşana kadar yanınızda kalmalarını isteyin. Birinden sizi arabasıyla hastaneye götürmesini istemenin aksine, 112'yi aramak genel olarak acil bakım almanın en hızlı yoludur. 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları, kalp krizi geçiren kişilere gerekli bakım için eğitilmiştir ve ayrıca ilk tedaviniz başlanarak ileri tedavi için sizi hızlı bir şekilde hastaneye götürebilir.
  • Yalnız başınıza iseniz 112 ve yakınlarınıza haber verdikten sonra, şuurunuz kapanabileceği için, evinizin kapısını açık bırakın.
  • Gelenlerin sizi kolayca bulabilmesi için kapıya yakın güvenli bir yerde, sağlam bir yere yaslanarak, rahat bir şekilde oturun.
  • Araç kullanıyorsanız uygun bir şekilde aracınızı kenara çekin ve yardımın ulaşmasını bekleyin.
  •  Sakin kalın ve gereksiz hareket etmeyin.
  •  Hasta yakınları da bu konuda dikkatli olmalı ve gereksiz telaş yapmamalıdır. Hastanın stresini azaltmak ve korkusunu gidermek faydalı olacaktır.
  •  Aspirine karşı bilinen bir alerjiniz yok ise aspirin alabilirsiniz (300 mg). Aspirini ağzınızda ezerek çiğneyin ve az miktarda su ile yutun.
  • -Eğer doktorunuz tarafından daha önce önerildiyse dilaltı alabilirsiniz.
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