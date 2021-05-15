Kalp krizi sırasında yapılması gerekenler:

Kriz anında acil tıbbi yardım çağırmak hayatta kalma şansını arttırıyor. Doç. Turan, kalp krizi belirtileri ve yapılması gerekenleri anlattı.

Kalp damar hastalıkları dünyada ve ülkemizde en sık tespit edilen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kalbin kendisini besleyen damarlardaki ani bir tıkanıklık sonucu kalp krizleri meydana geliyor. Kalp krizi sırasında hızlı hareket etmenin ve vakit kaybetmemenin önemli olduğunu belirten Kardiyolog Doç. Dr. Yaşar Turan “Kalp krizi geçirdiğinizden şüphelendiğinizde; hızlı hareket etmek ve acil tıbbi yardım çağırmak hayatta kalma şansını büyük ölçüde arttırıyor” uyarısında bulundu.

Doç. Turan, kalp krizi belirtileri ve yapılması gerekenleri anlattı. Kalp krizi belirtilerini Turan “Kalp krizinin klasik belirtisi göğüste, özellikle orta noktada, birkaç dakikadan daha fazla süren ağrıdır. Bu rahatsızlık, basınç, gerginlik, sıkışma veya ağrı gibi hissedilebilir. Ağrı boyun, kollar, sırt, çene veya mideye yayılabilir. Göğüste yeri tam tarif edilemeyen genel bir rahatsızlık hali olarak hissedilebilir.Erkeklerde kalp krizi sırasında genellikle klasik göğüs ağrısı görülmektedir.Bununla birlikte, menopoz sonrası kadınlarda ve şeker hastası olanlarda bu klasik göğüs ağrısı görülmeyebilir” diye sıraladı. Yaşlılarda, menopoz sonrası kadınlarda ve diyabetik hastalarda yukardaki gibi tipik bir göğüs ağrısı olmadan da kalp krizinin gelişebileceğini anlatan Turan “Bu hastalarda mide bulantısı, hazımsızlık, mide ekşimesi veya karın ağrısı, nefes darlığı, terleme, baş dönmesi, genellikle, kalp krizi önce hafif bir rahatsızlık ve ağrı ile yavaş başlar ve giderek belirginleşir” dedi.

112’Yİ ARAYIN

Kalp krizi geçirdiğinizden şüphelendiğiniz durumunda hızlı hareket etmenin hayatta kalma şansını büyük ölçüde etkilediğini anlatan Turan, özetle şunları dile getirdi:

“İster yalnız başına, ister başkalarının yanında olsun, kalp krizi geçirdiğinizi hissettiğiniz anda yapılacak ilk şey acil tıbbi yardım çağırmaktır (Türkiye’de 112). Özellikle yalnız başına iken kalp krizi geçiren hastalarda tedavi öncesi vakit kaybı ne yazık ki sık karşılaşılan bir durumdur.”

Kalp krizi sırasında yapılması gerekenler: