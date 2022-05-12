Kamera kayıtları ortaya çıktı: Rus askerleri sivilleri böyle vurdu

24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı işgal devam ederken, Rus askerlerinin sivillere uyguladığı şiddet ortaya çıktı…

ABD merkezli medya kuruluşu CNN, silahsız iki sivilin Ukrayna’nın başkenti Kiev’de öldürüldüğü görüntüleri yayınladı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde iki Rus askerle konuşan Ukraynalı siviller daha sonra yollarına devam ederken bir anda Rus askerler ağır silahlarını alarak sivilleri arkadan vurdu. Silahların ateşlenmesiyle birlikte yere düşen iki kişinin kimlikleri de ortaya çıktı.

Silahsız iki Ukraynalı adamın sırtından vurulduktan sonra olay yerinde öldüğü belirtildi.

Öldürülenlerden birinin Rus askerleri tarafından yağmalanan bir otomobil galerisi sahibi olduğu belirtilirken ailesi isminin açıklanmasını istemedi. Öldürülen diğer kişinin ise 68 yaşındaki Leonid Oleksiyoviç Plyats olduğu ve onun da galeride güvenlik görevlisi olarak çalıştığı kaydedildi.

68 yaşındaki Ukraynalının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

İki adamın da olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilirken, Ukrayna savcılığı bu görüntüleri Rusya’nın savaş suçu dosyasına eklediğini ve soruşturma başlatıldığını aktardı.

Plyats’ın kızı Yulia, “Babamın öldüğü videoyu görmeye dayanamıyorum. Fakat bu görüntüleri saklayacağım ve işgalcilerin ne kadar vahşi olduğunu çocuklarıma göstereceğim. Babam bir sivildi ve silah taşımayan bir barış yanlısıydı” ifadesini kullandı.

Kamera görüntülerinin 16 Mart’ta çekildiğini aktaran yetkililer cinayet anının farklı açılardan çekildiğini de belirtti.