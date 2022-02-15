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Kamerun'da Yeniden Ortaya Çıkan Kolera Salgınında Vaka Sayısı Hızla Artıyor

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Kamerun'da Yeniden Ortaya Çıkan Kolera Salgınında Vaka Sayısı Hızla Artıyor
Kamerun'da Yeniden Ortaya Çıkan Kolera Salgınında Vaka Sayısı Hızla Artıyor

Kamerun’un Batı ve Littoral bölgesinde yeniden ortaya çıkan kolera salgınında vaka sayısı bin 242’ye yükseldi.

Kamerun Halk Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kolera salgınında şimdiye kadar bin 242 vaka tespit edildiği duyuruldu.

Salgının ülkenin 3 bölgesinde daha görüldüğü belirtenin açıklamada, 35 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

İlk olarak acak 2021'de ülkenin Batı ve Littoral bölgesinde ortaya çıkan salgında, 37 vaka tespit edildiği, 5 kişinin kolera salgını nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı.

Kolera nedir?

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Kamerun’da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

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