Kamu çalışanlarından %10.65 maaş kesintisi yapılacak

Ocak-Şubat-Mart döneminde 5 bin TL üzerinde maaş alan kamu çalışanları ve emeklilerden % 10.65 kesinti yapılacağını karara bağlandı.
Hükümet ‘maaş kesintisi’ için Yasa Gücünde Kararname yayınladı, Ocak-Şubat-Mart döneminde 5 bin TL üzerinde maaş alan kamu çalışanları ve emeklilerden % 10.65 kesinti yapılacağını karara bağladı.
Sigortalılara ‘karantina’ ücreti Bakanlar Kurulu, Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında karantina ödeneğini de düzenledi, böylece, sigortalı temaslılar, zorunlu karantina sürecinde ödenek alacak.
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