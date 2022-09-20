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Kamu Emekçileri Sendikası Genel Kurulu Gerçekleşti

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İşte detaylar;
Kamu Emekçileri Sendikası Genel Kurulu Gerçekleşti

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası olarak 17.09.2022 tarihinde Genel Kurulumuzu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Çok güzel bir ortamda gerçekleşen  genel kurula katılan üyelerimiz ile birlik beraberlik mesajı verilmiştir. Çalışanlarımızın sorunlarının konuşulduğu genel kurulumuzda toplumsal olaylara da değinilmiştir.

Divan başkanı Federasyon başkanımız Sn Arslan Bıçaklı’ya divanda Sn Mustafa Yücelen ile Sn Cevdet Akgür  eşlik etmiştir. Tüm raporlarımızın oy birliği ile neticelendiği genel kurulumuzda 3 tane de karar tasarısı onaylanmıştır. 16 kişiden oluşan yönetim kurulumuzda görev dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Başkan  :  Buran Atakan

Genel Sekreter: Urungu Ulutuğ

Mali Sekreter: Yalçın Yiğittürk

Örgütlenme Sekreteri: Onur Gerçeker

Eğitim Sekreteri ve Dış İlişkiler Sekreteri: Cevdet Akgür

Sosyal İşler Sekreteri : Melek Diner

Basın Yayın ve Propoganda Sekreteri : Bora Çamkıran

 Faal Üyeler ;

Mustafa Yücelen,Hasan Yapıcı,Tijen Topçu İleri,Salim Akbaş,İbrahim Altıner,Rüştü Yücel,İbrahim Kaklık,Latif Magosalı, Ersan Karataş

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