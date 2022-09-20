Kamu Emekçileri Sendikası Genel Kurulu Gerçekleşti

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası olarak 17.09.2022 tarihinde Genel Kurulumuzu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Çok güzel bir ortamda gerçekleşen genel kurula katılan üyelerimiz ile birlik beraberlik mesajı verilmiştir. Çalışanlarımızın sorunlarının konuşulduğu genel kurulumuzda toplumsal olaylara da değinilmiştir.
Divan başkanı Federasyon başkanımız Sn Arslan Bıçaklı’ya divanda Sn Mustafa Yücelen ile Sn Cevdet Akgür eşlik etmiştir. Tüm raporlarımızın oy birliği ile neticelendiği genel kurulumuzda 3 tane de karar tasarısı onaylanmıştır. 16 kişiden oluşan yönetim kurulumuzda görev dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.
Başkan : Buran Atakan
Genel Sekreter: Urungu Ulutuğ
Mali Sekreter: Yalçın Yiğittürk
Örgütlenme Sekreteri: Onur Gerçeker
Eğitim Sekreteri ve Dış İlişkiler Sekreteri: Cevdet Akgür
Sosyal İşler Sekreteri : Melek Diner
Basın Yayın ve Propoganda Sekreteri : Bora Çamkıran
Faal Üyeler ;
Mustafa Yücelen,Hasan Yapıcı,Tijen Topçu İleri,Salim Akbaş,İbrahim Altıner,Rüştü Yücel,İbrahim Kaklık,Latif Magosalı, Ersan Karataş
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