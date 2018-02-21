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Kamu-İş: Anlamlı bir asgari ücret belirlensin

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Kamu-İş: Anlamlı bir asgari ücret belirlensin
Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş); dörtlü koalisyon hükümetinin asgari ücretle çalışanın sesine kulak vereceğine inandığını belirterek, “anlamlı bir asgari ücret belirlensin” dedi.

Kamu-İş Başkanı Sami Dilek yaptığı yazılı açıklamada; “Emeğe karşı saygılı olan bu hükümetten erken zamanda asgari ücreti yeniden saptamak için ilgili komisyonu toplayarak, anlamlı bir asgari ücretin saptanmasını belirlemek gereğini duymaktayız” ifadelerini kullandı.

Dilek, 2017 yılında yabancı para birimleri kademeli olarak yükseldiğinden, Türk Lirası’nın alım gücünün düştüğünü, pahalılığın arttığını, enflasyonun yükseldiğini, çalışanların büyük bir kısmının açlık sınırının altına düştüğünü ileri sürdü.

Bugüne kadar asgari ücretlerin sefalet ücretinden öteye geçemediğini savunan Dilek, yıllardır asgari ücret belirleme kriterlerini de iyileştirmeye söz veren hükümetlerin, gerekli düzenlemeleri yapmadıklarını ifade etti.

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