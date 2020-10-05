Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Sorunlar karşısında sorumluluğu birbirine atan bakanlıklardan bıktık usandık”

YAKAN TOP OYNAMAKTAN VAZGEÇELİM

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, seçime giderken ülkede yaşanan birçok sorunun

gözardı edildiğini belirterek, “Hükümeti uyarıyorum. Üç yanlış bir doğruyu götürür. Yanlışlar böyle

çoğalırsa doğru kalmayacak. Hükümetin bakanlıkları arasında yakan top oynamaktan bıktık

usandık” dedi. Bir TV kanalında canlı yayına katılan Serdaroğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.



DÖVİZE ÖNLEM ALINMALI

Yükselen dövizin vatandaşın belini büktüğünü belirten Serdaroğlu, “Seçim bahane olmamalı.

Dövizdeki yükselişe karşı tedbir almak için seçim yasakları engel değildir. Hükümet bununla ilgili

önlem almak için harekete geçebilir. Ancak hükümet edenler tamamen seçime odaklı ilerlediği için

vatandaşının ne durumda olduğunu göremiyor. Toplum olarak artık birbirimiz dövmeyelim. Çözüm

çözümsüzlüktür anlayışıyla ilerlemekte ısrar edersek, bırakın dövizle ilgili sorunları en basit

sorunları dahi çözemeyiz” dedi.



BİRBİRİMİZİ DÖVMEYELİM, ÖVELİM

Bugüne kadar iç piyasada dövizi değil de Türk Lirası’nı çalıştırmak adına bir takım çalışmalar

yapılmalıydı” diyen Serdaroğlu, şöyle devam etti: “Bununla ilgili ilk adım kiralar olmalı. Sterlinin

10 TL olduğu bir ortamda hala sterlin ile kira almak bu memlekette insanların çöküşüne neden

olmak demektir. Bununla ilgili devlet yetkililerinin önlem alması için illaki grev yapıp insanları

sokağa mı dökmeliyiz. Bir defa da birbirimizi dövmeyelim, birbirimizi övelim. Böyle bir gelecek

hayal ediyoruz. Ne yazık ki siyasetçilerin oy kaygısıyla bazı adımları atmaktan çekindiğini üzülerek

görüyoruz.”



ASGARİ ÜCRET İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Hür-İş Federasyonu Genel Başkan Vekili olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu da toplantıya

çağırdıklarını hatırlatan Ahmet Serdaroğlu, “Komisyon çok önceden toplanmalıydı. Araya pandemi

girdi. Bizim geçen hafta yaptığımız toplantı çağrısı siyasi bir çağrı değildir. Komisyonun seçimden

hemen sonra toplanması için zaman kaybetmemek adına bu çağrıyı yaptık. Şu an asgari ücretle ilgili

talep edeceğimiz rakam belli değil. Bu rakamı belirlemek için çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.

SAVURGANLIKTAN VAZGEÇSİNLER

Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların büyük bir savurganlık içinde olduğunu belirten Serdaroğlu,

adayları reklam panolarına harcayacakları parayı tankerlerle su alıp vatandaşa dağıtmaya çağırdı.

Serdaroğlu, “Bunca aç insan varken sen paranı tabelalara atamazsın. Belki de bu tabelaları yırtanlar

geçim sıkıntısı çeken insanlardır. Ben bu yaşıma geldim tabelalara bakıp kimseye oy vermedim.

Vatandaş da böyle oy vermez. Böyle bir zamanda böyle büyük reklam kampanyaları doğru değil”

diye konuştu.



LAVANTALAR NE OLDU?

Devletin savurganlığını örneklerle anlatan Serdaroğlu, “Önceki hükümetler döneminde elektrikli

arabalar alındı ve çürüyorlar. Şimdiki hükümet döneminde lavanta dediler. Ekeceklerdi, hastalığa

iyi gelecekti. Ne oldu? Kurudular. O lavantalara dünya kadar para attılar. Neye göre ektik o

lavantaları? Uzmanlara sorduk mu, araştırdık mı?” diye tepki gösterdi.



EK MESAİLER ÖDENMELİ

Ek mesailerle ilgili de bugüne kadar hiç bu kadar gecikme yaşanmadığına dikkat çeken Serdaroğlu,

“Doğrusu herkese tüm mesailerin bir an önce ödenmesidir. Ancak bu yapılamıyorsa sağlık

çalışanlarına pozitif bir ayrımcılık yapılmalıdır. Çünkü aylarca eve dahi gidemeden çalıştılar.

Maliye Bakanlığı’nın ek mesailerle ilgili çalıştığını gözlemliyoruz. Umarız en yakın zamanda bu

çalışmalar sonuçlandırılır” dedi.

TÜK BÖYLE DEVAM EDEMEZ

Toprak Ürünleri Kurumu’nda (TÜK) yaşanan sorunlara da dikkat çeken Serdaroğlu, şunları söyledi:

“TÜK üretimi ve fiyat istikrarını destekleyen bir kurumdur. Ancak ciddi sıkıntılar yaşıyor. Eğer

TÜK’te bu şekilde sorunlar sürerse fiyat istikrarından söz edilemez. TÜK’teki sorunları geçici

yöntemlerle çözmeye çalışıyoruz. Kalıcı çözüm için önerilerimizi devletin yetkili makamlarına

sunduk. Hükümetin çağırıp bizi bu sorunların çözümü için dinlemesini istiyoruz. Biz yakan top

oynamaktan bıktık usandık. Bir Maliye’ye, bir Tarım Bakanlığına bir Başbakanlığa gitmekten

usandık. TÜK’te emek veren çalışanların ihtiyat sandığı ve sigorta primlerini yatırın. Bunu

haftalardır söylüyoruz. TÜK’e bir arpayı bırakacaksın. Gelir kalemini bitireceksin. İlgili bankaya

borçlanacaksın. Sonra ne yapacaksınız, o bankaya mı bırakacaksınız TÜK’ü. Buna izin vermeyiz.

Şu anda TÜK’te para, borcun taksidine değil, borcun taksidinin faizine gidiyor. Bu yapı devam

ettirilemez. Biz üretmek, kazanmak ve kazandırmak istiyoruz"