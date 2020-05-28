“Kamu sağlık çalışanları nakil tüzüğünün günün koşullarına göre yeniden revize edilmesi için düğmeye basıldı”

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ve beraberindeki heyet, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’yi ziyaret ederek, beklentilerini aktardı.

Bakan Pilli’ye sendika yetkilileri tarafından kısa, orta ve uzun vadede yaşanana münferit konularla ilgili bilgiler verildi.

Yapılan görüşme sonucunda kamu sağlık çalışanları nakil tüzüğünün günün koşullarına göre yeniden revize edilmesi için karar alındı.

Sağlıkta yetkili sendika olduklarını belirten Atan, sadece sorunlar üzerine giden bir sendika anlayışı ile değil, çözüm noktasında uzlaşı içerisinde hareket ettiklerini kaydetti.

Sağlık çalışanlarının memnuniyetinin hastaya gerekli hizmeti verebilme noktasında önemli olduğunun bilincinde olduklarını belirten Bakan Pilli, gerekli iradeyi göstermeye hazır olduklarını, kamu sağlık çalışanları nakil tüzüğünün günün koşullarına göre yeniden revize edilmesi için istişare içerisinde hareket edeceklerini söyledi.